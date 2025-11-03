Ensemble Montréal cause la surprise dans Ahuntsic-Cartierville

Ahuntsic-Cartierville bascule du côté d’Ensemble Montréal à l’issue des élections municipales. Maude Théroux-Séguin succède ainsi à Émilie Thuillier de Projet Montréal comme mairesse d’arrondissement.

Au moment d’écrire ces lignes, Mme Théroux-Séguin obtenait 44,34% des suffrages contre 40,90% pour Mme Thuillier, avec 275 bureaux de vote comptés sur 292.

Mme Théroux-Séguin rejoint sa collègue Effie Giannou, qui représente le district Bordeaux-Cartierville depuis 2017 pour Ensemble Montréal. Victor Esposito s’ajoutera au lot, ayant arraché le district de Saint-Sulpice à la conseillère sortante Julie Roy. Ce résultat pourrait toutefois être renversé par un recomptage, puisque M. Esposito ne devance sa rivale que par 139 voix.

Ensemble Montréal et Projet Montréal se sont livré une chaude lutte dans le district Sault-au-Récollet. Carla Beauvais (PM) l’a finalement emportée sur Joanne Lacombe (EM) par 62 voix. Ce résultat pourrait être renversé si un recomptage est demandé.

Nathalie Goulet a été réélue pour Projet Montréal dans Ahuntsic.

Mme Thuillier était mairesse d’Ahuntsic-Cartierville depuis 2017. Auparavant, elle avait occupé le poste de conseillère de ville dans le district d’Ahuntsic.

Ahuntsic-Cartierville a oscillé à quelques reprises entre Projet Montréal et Ensemble Montréal. En 2009, la mairie a été remportée par Projet Montréal mais les districts étaient divisés entre Projet Montréal et les partis défunts Union Montréal et Vision Montréal. Pierre Gagnier a ensuite rejoint Denis Coderre pour se faire réélire comme maire d’arrondissement en 2013, cette fois pour Ensemble Montréal.

Maude Théroux-Séguin rejoint sa cheffe Soraya Martinez Ferrada, qui a remporté la course à la mairie de Montréal.

Vainqueurs dans Ahuntsic-Cartierville :