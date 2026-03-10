«Dossier 137» de Dominik Moll en salle dès le 20 mars

Le 20 mars prochain, le public québécois pourra découvrir Dossier 137, le dernier long métrage de Dominik Moll qui a déjà reçu huit nominations aux César.

Le film met en vedette Léa Drucker, lauréate du César 2026 de la meilleure actrice. Elle incarne l’inspectrice Stéphanie Bertrand, confrontée à une enquête complexe qui va bien au-delà d’un simple dossier.

Dossier 137 s’annonce comme un thriller haletant, centré sur une enquête menée par l’inspectrice Bertrand. Ce qui semble être une affaire ordinaire, impliquant une manifestation tendue et un jeune homme blessé par un tir de LBD, se transforme en une enquête bien plus complex, personnelle et captivante.

Dominik Moll, connu pour son approche méticuleuse du cinéma, a su créer une atmosphère intense et cinématographique. «Depuis Blow up au moins, on sait que scruter des images de façon obsessionnelle en espérant y découvrir la vérité est à la fois vertigineux, et très cinématographique», explique le réalisateur. Léa Drucker, quant à elle, loue le souci du détail de Moll: «Dominik écrit et met en scène ses films de façon incroyablement méticuleuse. J’aime beaucoup ça. Il porte une attention extrême à tout.»

Un huitième long-métrage pour Moll

Dominik Moll, qui avait initialement envisagé une carrière de cinéaste animalier, a finalement été séduit par le cinéma de fiction après avoir découvert les films d’Alfred Hitchcock. Il a étudié le cinéma au City College of New York et à l’IDHEC, où il a rencontré Gilles Marchand, son complice de longue date. Ensemble, ils ont écrit les scénarios de la plupart de leurs films respectifs. Moll a également travaillé comme monteur et assistant-réalisateur, notamment avec Laurent Cantet et Marcel Ophuls, avant de réaliser son premier long métrage.

Avec Dossier 137, Dominik Moll continue de prouver son talent pour le suspense et la narration visuelle. Le film promet de captiver le public avec son intrigue complexe et ses performances d’acteurs remarquables, notamment celle de Léa Drucker.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.