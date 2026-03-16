Montréal lance son plan de propreté pour le printemps

Montréal lance son opération de propreté printanière deux semaines plus tôt que d’habitude. Et, comme annoncé, une attention particulière sera portée aux campements itinérants des quartiers centraux.

Depuis lundi matin et jusqu’au 13 décembre, des équipes renforcées sont déployées sur le terrain. Et, pour la première fois, l’ensemble des brigades de propreté seront actives du début du printemps à la fin de l’automne. Jusqu’ici, les brigades classiques des arrondissements commençaient leurs opérations le 1er avril tandis que les brigades volantes, chargées de soutenir les arrondissements selon leurs besoins spécifiques, entraient en service le 1er juin.

Les brigades volantes seront donc présentes sur le terrain 25% plus longtemps.

«On a promis aux Montréalaises et Montréalais qu’on leur redonnerait une ville propre. C’était d’ailleurs un des six chantiers majeurs sur lesquels on voulait agir rapidement. Aujourd’hui, ce qu’on annonce, c’est qu’il n’y aura jamais eu autant de brigades de propreté et de machinerie pour le grand ménage si tôt dans l’année, et pour une période aussi longue. C’est majeur. Les citoyennes et citoyens vont voir la différence très rapidement.» Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l’itinérance

Équipements déployés plus tôt

Afin d’accélérer les opérations de nettoyage, la Ville de Montréal mettra en service ses équipements de nettoyage de printemps plus tôt que les années précédentes. Près de 50 balais mécaniques seront déployés dans les quartiers montréalais dès le 17 mars, soit le double du nombre disponible à la même période en 2025.

Les camions arroseurs seront également opérationnels à partir du 17 mars, tandis que les remorques-citernes pour les lave-trottoirs et les aspirateurs de trottoirs seront en service d’ici le 1er avril.

Focus sur la propreté dans les campements

Une attention particulière sera portée à la propreté dans les campements, avec l’activation de la brigade sociale dès la mi-avril. Composée de cols bleus de l’arrondissement Ville-Marie, cette brigade interviendra régulièrement dans plusieurs arrondissements, notamment Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Sud-Ouest, le Plateau‑Mont‑Royal, Rosemont-La Petite‑Patrie, et Villeray-Saint‑Michel-Parc‑Extension.

Un budget de 2 millions de dollars est alloué à cette initiative pour 2026.

Le Protocole municipal de gestion des campements, récemment dévoilé, guidera ces interventions en matière de salubrité et de sécurité.

Un plan pour le parc La Fontaine mis aux poubelles

Initialement, la Ville de Montréal comptait mettre en place une nouvelle gestion des poubelles pour le parc La Fontaine. La Ville souhaitait retirer les bacs situés à l’intérieur du parc pour les remplacer par des conteneurs installés au pourtour.

Selon Radio-Canada, les cols bleus craignaient que les déchets ne se retrouvent tout simplement par terre.

Finalement, c’est le plan initial qui s’est retrouvé aux poubelles. La Ville a reculé et conservera les bacs de déchets et de recyclage comme d’habitude.

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