Vers une gestion plus centralisée des campements itinérants?

L’arrondissement Ville-Marie souhaite étendre les actions de son Équipe de soutien aux enjeux liés à l’itinérance à d’autres arrondissements centraux de Montréal, comme le Plateau et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. L’arrondissement utiliserait ainsi ses ressources et son expertise pour la gestion des campements dans des secteurs où le phénomène de l’itinérance est en croissance.

Contrairement à la plupart des arrondissements, Ville-Marie possède une équipe stable de cols bleus qui interviennent auprès des personnes en situation d’itinérance pour gérer des problèmes de propreté ou d’autres problèmes de cohabitation avec les campements. L’équipe nettoie périodiquement les lieux et, lorsque nécessaire, participe au déménagement des campements.

L’équipe de cols bleus travaille étroitement avec les organismes communautaires et le SPVM, entre autres.

Lors de la séance du conseil d’arrondissement du 10 mars, Ville-Marie a offert d’étendre les services de cette équipe aux arrondissements limitrophes. Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Le Sud-Ouest et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pourraient donc tous en bénéficier.

Augmentation de l’itinérance en-dehors du centre-ville

La mesure vise à étendre les services d’une équipe spécialisée à des arrondissements qui voient davantage d’itinérance, mais où la gestion des campements ne justifie pas l’utilisation de ressources spécifiques.

«L’augmentation du nombre de personnes en situation d’itinérance rend nécessaire des interventions favorisant, d’une part la cohabitation et, d’autre part, l’accompagnement vers les ressources appropriées par des équipes d’intervention formées et sensibilisées. L’Arrondissement de Ville-Marie a développé, au fil des ans, une approche collaborative entre les équipes responsables des opération de propreté sur le terrain et les intervenants sociaux», lit-on dans le sommaire décisionnel.

«Bien que les arrondissements visés disposent d’équipe de travaux publics pouvant effectuer des interventions de propreté, la quantité d’interventions est moindre sur leur territoire respectif et ne justifie pas toujours la formation et la création d’équipes dédiées locales en

soutien aux enjeux liés à l’itinérance», poursuit le document.

L’offre entamera l’ajout de deux postes de cols bleus et la location d’une camionnette additionnelle.

Les arrondissements concernés devront approuver l’offre le mois prochain pour que celle-ci prenne effet sur leur territoire.

Claude Pinard, responsable de l’itinérance au comité exécutif, n’était pas disponible mardi pour un commentaire. Le parti Projet Montréal, qui gère quatre des cinq arrondissements concernés, n’a pas souhaité commenter l’offre.