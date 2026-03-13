Une mission en Corée du Sud pour Soraya Martinez Ferrada

Soraya Martinez Ferrada s’apprête à diriger sa première mission internationale en tant que mairesse en se rendant en Corée du Sud. Du 16 au 20 mars, elle tentera de renforcer les liens économiques, culturels et institutionnels entre Montréal et les métropoles coréennes de Séoul et Busan.

La mission est organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal et la Ville. La mairesse souhaite promouvoir l’expertise montréalaise dans les secteurs créatifs et technologiques. Elle permettra également d’explorer des solutions innovantes pour améliorer les services offerts aux citoyens, l’aménagement urbain et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les villes.

La Corée du Sud est l’hôte de nombreuses entreprises technologiques, notamment Samsung et LG. On y trouve également SK Henix, le deuxième plus important producteur de puces mémoires et un important joueur de l’industrie de l’intelligence artificielle.

«La Corée du Sud est aujourd’hui l’un des écosystèmes culturels et technologiques les plus excitants au monde. Montréal a tout à gagner à y renforcer sa présence», indique Mme Martinez Ferrada.

Renforcer les partenariats

La mission vise à créer des maillages B2B ciblés entre la délégation montréalaise et les leaders de Séoul et Busan.

«Notre objectif est clair: propulser le génie montréalais là où se dessinent les tendances mondiales pour assurer la compétitivité à long terme de notre métropole», affirme Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal, a ajouté que cette mission est une véritable «accélératrice de croissance» pour les organismes artistiques et les entreprises culturelles et créatives de Montréal. Elle ouvre les portes d’un marché sud-coréen en pleine effervescence, permettant ainsi de bâtir un écosystème culturel résilient et tourné vers le monde.

Cette mission en Corée du Sud s’inscrit dans une démarche plus large de diversification des marchés pour Montréal. Soraya Martinez Ferrada souhaite positionner la ville comme un acteur clé sur la scène internationale.

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