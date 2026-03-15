Deux plaques pour Maurice Richard et le premier match de hockey

Photo en noir et Blanc de Maurice Richard marquant son 500e but le 19 octobre 1957.

Dimanche, deux plaques commémoratives ont été dévoilées pour honorer des moments clés de l’histoire du hockey au Québec, soit le tout premier match de hockey officiel et la carrière de Maurice Richard.

La cérémonie s’est déroulée en présence des proches de Maurice Richard et d’anciens joueurs de hockey, coïncidant avec le 30e anniversaire du Centre Bell. Elle a été présidée par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest.

Hommage à la première partie officielle de hockey sur glace

La première plaque commémorative célèbre la première partie officielle de hockey sur glace, un événement historique désigné par le gouvernement québécois. Cette rencontre, qui s’est tenue le 3 mars 1875, a opposé les équipes dirigées par les capitaines James G. A. Creighton et Charles E. Torrance. Tous les joueurs faisaient alors partie du club de patinage Victoria.

Le premier match de hockey officiellement reconnu a eu lieu le 3 mars 1875, à Montréal.

L’équipe de Creighton a remporté le match 2 à 1, sous les yeux d’un public curieux venu assister à cette démonstration inédite. Les amateurs de hockey peuvent désormais découvrir cette plaque à l’entrée du Centre Bell, sur l’avenue des Canadiens-de-Montréal.

Maurice Richard, une légende du hockey québécois

La seconde plaque rend hommage à Maurice «Rocket» Richard, une figure emblématique du hockey québécois et des Canadiens de Montréal. Richard a laissé une empreinte indélébile sur le sport et la société québécoise. Durant ses 18 saisons avec les Canadiens, il a participé à huit conquêtes de la Coupe Stanley et a dominé le classement des buteurs à cinq reprises. En 1944-1945, il est devenu le premier joueur de la LNH à marquer 50 buts en une saison de 50 parties.

La plaque commémorative, également située à l’entrée du Centre Bell, souligne l’impact considérable de Richard sur le hockey et la fierté québécoise.

Maurice Richard trône déjà devant l’entrée du Centre Bell grâce à une statue inaugurée en 2002.

Ces plaques commémoratives ne sont pas seulement des hommages à des événements et des personnalités historiques, mais elles servent aussi à rappeler l’importance du hockey dans la culture québécoise.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.