Entente Ottawa-Québec pour la construction de logements

Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé une nouvelle entente pour accélérer la construction de nouveaux logements. L’entente prévoit notamment 1 milliard de dollars pour soutenir les infrastructures nécessaires à la réalisation de nouveaux projets résidentiels.

Les deux administrations ont conclu un protocole d’entente visant à encadrer leur travail conjoint autour de Maisons Canada, l’organisme fédéral lancé en septembre 2025 et chargé de contribuer à l’augmentation de l’offre de logements, notamment abordables. L’objectif affiché: permettre un déploiement «harmonisé» au Québec, «respectueux de ses priorités et de ses compétences».

Une table de collaboration conjointe doit être mise en place.

Hier, le gouvernement provincial annonçait être en voie de finaliser la construction de 9000 logements abordables d’ici la fin de l’année.

1 G$ pour les égouts et autres infrastructures

En parallèle, Ottawa et Québec annoncent la signature de l’Entente concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral prévoit investir près de 1 milliard de dollars au Québec, des sommes que la province pourra utiliser «conformément à ses orientations» et aux besoins du territoire.

Le financement vise surtout la modernisation et le développement d’infrastructures jugées essentielles à la construction résidentielle, notamment les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales.

«Trop de familles au Québec cherchent encore un logement qui répond à leurs besoins», a déclaré le ministre fédéral du Logement et de l’Infrastructure, Gregor Robertson, en affirmant que l’entente doit aider à réduire les obstacles et à accélérer la construction. La ministre responsable de l’Habitation, Caroline Proulx, a de son côté décrit l’accord comme une «avancée majeure» en habitation, tout en insistant sur le respect du cadre législatif québécois et sur la volonté, dit-elle, d’agir «rapidement et concrètement».

89 sites prioritaires à Montréal

Ces infrastructures sont essentielles à l’accélération de la construction au Québec, y compris à Montréal. Plusieurs municipalités soulignent que le manque d’argent gouvernemental pour construire des égouts et des aqueducs, entre autres, est un des principaux freins à l’atteinte des objectifs en matière de logement.

À lui seul, le site de l’ancien hippodrome nécessite des investissements de plus de 1 G$.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, s’est réjouie de l’entente annoncée mercredi. Elle compte annoncer bientôt une liste de 89 sites prioritaires pour l’ajout de logements, y compris l’hippodrome.

«Un des enjeux quand tu veux développer, surtout quand on parle de l’Est par exemple, c’est qu’on a des terrains qui n’ont pas d’infrastructures. […] Donc d’avoir une entente qui nous permet aussi d’adresser la question des infrastructures dédiées au logement, c’est vraiment une bonne nouvelle», dit-elle.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) poursuivra ses programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d’appartements et les produits d’assurance prêt hypothécaire. À l’échelle canadienne, le FCIL correspond à une enveloppe annoncée de 6 milliards de dollars afin d’accélérer la construction et l’amélioration d’infrastructures essentielles au logement, incluant aussi la gestion des déchets solides.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.