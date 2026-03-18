Budget – Le métro continuera de se dégrader, dénonce la STM

Le budget provincial présenté mercredi ne permettra pas de freiner la dégradation des infrastructures du métro, dénonce la Société de transport de Montréal (STM). Et ce, alors que l’état des infrastructures n’a jamais été aussi mauvais.

Le métro de Montréal, à l’aube de son 60e anniversaire, fait face à une situation préoccupante: 46% de ses actifs sont en mauvais état, selon le Plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures (PAGI). Plus de la moitié des stations sont dans cette situation.

Malgré cette dégradation, le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2026-2036, dévoilé en même temps que le budget, n’augmente pas substentiellement les sommes pour le maintien des actifs du transport collectif à court terme.

Le PQI 2026-2036 maintient les mêmes niveaux de financement pour le maintien des actifs du transport collectif pour les cinq prochaines années. Bien qu’une augmentation soit prévue sur une période de 10 ans, la STM espérait plus. Le transporteur demande une augmentation progressive des investissements annuels pour atteindre 669 millions de dollars en 2030. Le gouvernement dépensera, en moyenne, la moitié de cette somme.

«Nous atteignons un nouveau sommet de dégradation de nos actifs. Les impacts de cette situation sont déjà tangibles: hausse des pannes, fermetures d’infrastructures pour travaux d’urgence et pression croissante sur les coûts d’entretien, ce qui est vraiment préoccupant. On ne peut pas laisser l’infrastructure de transport la plus importante du Canada se détériorer de la sorte», a fait savoir le président du conseil d’administration de la STM, Aref Salem.

L’argent du fédéral dort dans des coffres

La STM se désole aussi du fait que de l’argent fédéral pour le transport en commun dort dans les coffres, faute d’une entente avec la province. La part du Québec du Fonds pour le transport en commun du Canada devrait s’élever, au bas mot, à environ 5 G$.

Le fédéral s’est déjà engagé à la hauteur de 5 G$ pour les réseaux de transport collectif ailleurs au Canada, sur une enveloppe totale de 25 G$.

«Pendant ce temps, le Québec et Montréal attendent toujours. Le statu quo présenté dans l’actuel PQI rend la conclusion d’une entente entre Québec et Ottawa encore plus cruciale. La STM enjoint les deux paliers de gouvernement d’accélérer les discussions pour débloquer les fonds», réclame M. Salem.

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