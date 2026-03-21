Budget provincial: «Montréal mérite qu’on s’occupe d’elle»

La mairesse de Montréal n’est pas impressionnée par le budget provincial présenté mercredi. Soraya Martinez Ferrada déplore qu’elle doive convaincre le gouvernement de l’importance de Montréal.

La mairesse faisait le point sur sa mission économique et culturelle en Corée, vendredi. Questionnée sur le récent budget, elle affirme avoir «encore beaucoup de travail à faire» pour que les besoins de Montréal soient pris en ligne de compte.

Notamment pour la reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui n’a toujours pas reçu de financement.

«L’Est de Montréal, c’est 10% de la population du Québec. On ne peut pas prévoir développer un secteur aussi important sans avoir une infrastructure de santé qui respecte les besoins de la population», dit-elle.

Je trouve que Montréal mérite qu’on s’occupe d’elle. Que ce soit au niveau de l’itinérance, du logement, des infrastructures ou de la santé. Parce qu’elle contribue au bien-être de l’ensemble de la province, comme les régions. Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

Un budget décevant

Avec son budget, le gouvernement a augmenté de 5 G$ le financement des infrastructures, y compris au niveau municipal. Ce montant est toutefois loin de couvrir les besoins, le Québec comptant énormément d’infrastructures en mauvais état.

Depuis mercredi, plusieurs personnalités et institutions ont décrié le manque de financement. La Coalition HMR s’est évidemment montrée déçue, tout comme la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.

La STM souligne que les dépenses pour le maintien des infrastructures sont insuffisantes pour freiner la dégradation du métro.

Même son de cloche du côté de Longueuil et Laval. Idem pour Bruno Marchand à Québec.

Quant à Soraya Martinez Ferrada, elle sera de retour à Montréal samedi. À temps pour la prochaine séance du conseil municipal, qui commence lundi après-midi.