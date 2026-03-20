Budget: l’Est de Montréal négligé, selon la CCEM

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) est déçue du budget 2026-2027 du Québec. L’organisation estime que ce budget pourrait avoir des répercussions négatives significatives pour l’Est de Montréal, notamment en ce qui concerne le projet de Maisonneuve-Rosemont.

Dans un communiqué émis jeudi, la CCEM se préoccupe de l’impact potentiel sur le développement économique de la région. La mise sur la glace du projet de reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont est l’un des points de discorde majeurs.

«Le gouvernement du Québec s’était engagé à ce que le projet de modernisation de HMR passe en mode réalisation. Force est de constater que ce n’est pas le cas alors que d’autres projets, dont la planification était moins avancée que HMR, ont été placés en mode réalisation au Plan québécois des infrastructures. Aujourd’hui, l’échéancier de 8 ans pour la réalisation du projet est hautement à risque et l’acharnement à vouloir trouver des économies de bout de chandelle sur un projet aussi essentiel et stratégique que HMR est profondément inquiétant», affirme Jean-Denis Charest, président-directeur général de la CCEM.

Pas d’argent pour le tramway de l’Est

La CCEM note que le projet de tramway dans l’Est stagne également. La Chambre de commerce craint que les investissements nécessaires pour soutenir la croissance et le développement de cette partie de la ville ne soient pas au rendez-vous.

«L’Est de Montréal est le parent pauvre du transport collectif sur l’Île de Montréal, nous ne pouvons nous permettre de nouveaux retards. Il faut maintenir les actifs actuels, mais il est fondamental de travailler en parallèle sur le Projet structurant de l’Est», de poursuivre Jean-Denis Charest.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.