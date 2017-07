Éric Alan Caldwell souhaite un deuxième mandat

Le conseiller d’Hochelaga, Éric Alan Caldwell, veut renouveler pour une deuxième fois la confiance que ces concitoyens lui ont donnée en 2013.

«Mon choix a été facile, a soutenu l’élu. Je suis très attaché à Hochelaga et à son tissu communautaire. J’aime défendre sa couleur, son milieu de vie, ses organismes aux conseils d’arrondissement et de la Ville.»

Montréalais depuis 2001, il souhaite faire campagne sur plusieurs axes, parmi lesquels le verdissement, l’amélioration de l’offre scolaire ou encore l’accès à un logement abordable. «Quand on perd notre monde, on meurt. Il y a une pression immobilière et certains résidents ont peur de quitter le quartier. La Ville souhaite uniformiser ses politiques, mais on ne peut pas trouver notre compte là-dedans. Chaque arrondissement a des besoins uniques.»

Le diplômé en scénarisation cinématographique et en économie souhaite que l’arrondissement tombe dans le giron de Projet Montréal. Mais il est prêt à rester dans l’opposition, si c’est ce que les citoyens choisissent. «Quelque soit les scénarios, il faudra faire pression pour changer les méthodes à la mairie d’arrondissement, afin d’avoir une meilleure planification des projets et pas seulement des coupures de ruban.»

D’ailleurs, de son bilan en quatre ans, il retient son travail comme président du Conseil consultatif d’urbanisme, poste qu’il perdra fin 2016 à la suite de sa prise de position publique dans le dossier de la Cité de la logistique. «J’ai donné une tendance, un cadre urbanistique pour les gens qui veulent vivre dans le quartier, y élever leurs enfants. C’est un investissement à long-terme.»

Actuellement, aucun candidat n’a été investi par Équipe Denis Coderre pour barrer la route au conseiller d’Hochelaga.

Éric Alan Caldwell s’était déjà présenté avec Projet Montréal en 2005 à la mairie d’arrondissement et en 2009 dans le district d’Hochelaga. C’est finalement en 2013 que les citoyens lui font confiance, en l’élisant avec 35,18% des voix exprimés, ou 3408 voix. Il a succédé à Laurent Blanchard, à l’époque maire de Montréal et conseiller depuis 2005 du quartier.

La soirée d’investiture de Projet Montréal se tiendra mercredi.