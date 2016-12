L’Île-des-Sœurs, une inspiration

Établie à l’île depuis 25 ans, l’entrepreneure et célèbre nutritionniste Isabelle Huot a complètement adapté son mode de vie sain, mais surchargé, à son environnement. Si elle n’a pas mangé de poutine en 30 ans, la femme d’affaires de 46 ans travaille tout de même 7 jours sur 7.

La semaine, Isabelle Huot se lève entre 5h et 6h30 dans son condo de la Pointe-Nord. Jusqu’à 10h, elle écrit des articles scientifiques, rédige des chroniques et travaille sur ses livres. Mais le plus clair de son temps, c’est dans son entreprise, Kilo Solution, ouvert depuis 7 ans à la Place du commerce, qu’elle le passe, si elle n’a pas d’évènements, de tournages ou d’interventions à faire à la radio.

«Je suis une fille pressée et j’utilise toutes les ressources dans mon environnement pour sauver du temps. Je suis une mordue de l’île et j’aime ma communauté. Tout doit être proche», explique la nutritionniste qui a habité au Vistal, au Club marin ainsi qu’aux Verrières.

Pour elle, il n’y a pas de meilleur endroit où vivre. Elle a même l’intention de passer ses vieux jours à la résidence pour aînés Le Sélection. Il faut dire qu’elle s’occupe à refaire les menus des 35 établissements du réseau l’an prochain.

Aider la société

Plus jeune, Isabelle Huot voulait être missionnaire en Afrique. Elle bifurquera finalement vers la nutrition et complètera un doctorat.

«C’est clair que mon objectif c’est que la population du Québec et même plus large, soit en meilleure santé», indique-t-elle, en parlant de son entreprise.

Kilo Solution est un petit empire d’alimentation santé. On y retrouve des conseils de nutrition, des plats prêts-à-manger, des livres de cuisine et même de l’équipement pour cuisiner en plus d’offrir des conférences.

«Un des problèmes majeurs, c’est que les gens n’ont plus le temps de cuisiner. C’est ça, la société d’aujourd’hui: on court tout le temps. À 17h, environ 44% des familles ne savent pas encore ce qu’ils vont manger le soir. On achète beaucoup du prêt à manger et ça nuit à la santé», soutient Isabelle assise dans son bureau aux couleurs de l’entreprise, orange et blanc.

Elle souligne également que le Québécois moyen mange souvent sans avoir une réelle faim le soir, devant la télé. «C’est une habitude réconfortante, mais un souper est suffisant, pas besoin de sortir des chips comme collation.»

La sédentarité, à cause du type de travail ou par habitude, entraîne l’obésité, phénomène qui toucherait 25% des jeunes d’après Isabelle Huot.

Recette du succès

La nutritionniste gagne en partie sa vie en intervenant dans les médias depuis une vingtaine d’années, un succès qui l’étonne.

«J’ai fondé Kilo parce que je me suis dit qu’à 40 ans, les médias ne m’appelleraient plus. Je pourrais enseigner parce que j’ai un doctorat, mais je ne suis plus tant dans la recherche, je fais plus de la vulgarisation. Le problème, c’est que les communications n’ont pas diminué. Je suis encore appelée sur toutes les tribunes et je n’en reviens pas.»

Elle continue néanmoins de croire qu’elle ne sera plus au petit écran dans 5 ou 10 ans. D’ici là, Isabelle Huot continuera de pousser ses projets, dont elle ne manque pas. En plus d’avoir enregistré son entreprise aux États-Unis, elle a réservé un local commercial dans le futur développement de la Pointe-Nord et rencontre des partenaires potentiels.

Lorsqu’elle rentre après une longue journée de travail qu’elle termine vers 21 heures, elle se permet un peu de repos, non sans avoir la tête pleine d’idées.

Conseils d’Isabelle Huot pour le temps des Fêtes

Éviter de jeûner toute la journée avant un gros repas

Éviter les cocktails sucrés, comme le rhum & coke et les daïquiris aux fraises.

Alterner entre le vin et l’eau

Inclure des légumes dans vos repas

Manger modérément du dessert

Profitez des congés pour aller marcher au moins 45 minutes par jour

Varier les menus après les réceptions

Manger des probiotiques pour éviter d’être malade (on rencontre beaucoup de gens durant les Fêtes, on multiplie ainsi les risques de contagion!)

Bon réveillon!