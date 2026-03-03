Verdun célèbre le jazz avec une soirée immersive

Le 30 avril prochain, Verdun se transformera en une scène musicale des années 1920 pour célébrer la Journée internationale du jazz de l’UNESCO. L’événement, organisé par l’Harmonie Richelieu Verdun, promet une soirée riche en culture et en solidarité, avec des prestations musicales, une initiation au swing et une expérience immersive de type meurtre et mystère.

Cette grande soirée-bénéfice vise à soutenir des projets favorisant l’accessibilité à la musique et l’inclusion sociale.

L’église Holy Cross de Verdun sera le théâtre de cet événement unique, où les participants pourront plonger dans l’ambiance des années 1920. L’Harmonie Richelieu Verdun, connue pour son engagement communautaire, a conçu cette soirée pour offrir une expérience culturelle inoubliable tout en soutenant une cause importante.

Les fonds recueillis lors de cette soirée-bénéfice seront destinés à des projets qui promeuvent l’accessibilité à la musique et l’inclusion sociale.

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