Jean-François Parenteau, coup de cœur des citoyens

Le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, a la cote chez les Montréalais. Il est le troisième meilleur politicien de l’année selon un vote populaire compilé par YULorama, tout juste derrière le maire de Montréal, Denis Coderre, et le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

«Je fais de la politique pour être près des gens. Je suis accessible, toujours sur le terrain, les gens savent qu’ils peuvent me rejoindre. Ça explique peut-être le résultat», suppose M. Parenteau.

Le but des prix YULorama est de démontrer l’amour et le soutien des répondants face aux entreprises et aux personnalités québécoises.

«Pour voter, les gens remplissaient un formulaire vierge, ils n’avaient aucun choix de réponse», explique la fondatrice du blogue, Geneviève Plante.

Le nom du maire Parenteau est donc sorti spontanément lors de la compilation des quelque centaines de votes.

S’il se dit très flatté, M. Parenteau affirme aussi ne pas prendre ce résultat trop au sérieux. «Pour moi, le vrai vote du public, ce sera en novembre lors des élections», lance-t-il avec une pointe d’humour.

Le site Montréalais YULorama reçoit mensuellement plus de 25 000 visiteurs, principalement des hommes et des femmes âgés entre 25 et 45 ans.