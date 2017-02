Confidences sous le séchoir

Un endroit pour se reposer, relaxer, écouter de la bonne musique tout en se faisant mettre belle, voilà l’objectif de l’équipe de l’Atelier 7, Place du Commerce, à L’Île-des-Sœurs. Après trente ans dans le domaine de la coiffure et dix ans en tant que collègues, Melinda Leoni et Yasna Stevovic ont décidé de franchir le pas et d’ouvrir conjointement un salon de coiffure et d’esthétique pour en faire un lieu de rassemblement et de partage.

«Nos clientes viennent rire avec nous, nous raconter leurs petits secrets. On se comprend entre femmes. On échange même des recettes», illustre avec amusement Melinda Leoni. Pour les deux coiffeuses, il allait de soi de s’établir à L’Île-des-Sœurs, où elles ont bâti leur clientèle.

Pendant l’entrevue, une dame s’est présentée au salon seulement pour s’informer de la santé de Mme Leoni, qui a souffert d’une bronchite la semaine dernière. «Il y a cette aisance-là entre nos clients et nous. On voulait vraiment créer quelque chose de convivial», fait valoir la copropriétaire.

Évolution

Dans le vaste espace à aire ouverte qui a été aménagé en un mois, beaucoup d’éléments du décor sont faits main. «On a recyclé beaucoup de matériel. On voulait que ce soit à la fois chaleureux et industriel, que ça nous ressemble», explique Yasna Stevovic, ajoutant que d’autres décorations s’ajouteront au fil des semaines.

Ouvert depuis décembre, l’Atelier 7 est appelé à grandir. «On est en constante évolution», soutient Mme Leoni, qui parle d’éventuellement offrir un service de barbier.

D’ici-là, les deux propriétaires continuent d’écouter et de conseiller ceux et celles qui font un saut par leur salon.