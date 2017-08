Des beaux-arts à l'année à L'Île-des-Sœurs

La créativité des jeunes âgés de 5 à 13 ans va être développée une semaine de plus pendant le camp de jour des Ateliers des Beaux-Arts du rivage. Les Insulaires pourront aussi pratiquer leurs talents tout au long de l’année grâce à un nouveau programme qui sera mis en place dès septembre.

«La semaine du 21 août portera davantage sur les jeux avec une thématique différente développée chaque jour et la piscine l’après-midi, explique la directrice Pauline Isabelle. Un projet collectif sera également organisé pendant les cinq jours autour du logo des Ateliers des Beaux-Arts du rivage.»

Les membres du camp de jour sont habitués à avoir une programmation très artistique, mais cette semaine additionnelle mettra davantage l’accent sur des jeux ludiques.

Le nouveau concept qui peut accueillir jusqu’à 55 participants comporte déjà 45 noms sur sa liste.

«Ça fait à peu près 10 ans qu’on nous demande pourquoi on n’organise pas d’activités la dernière semaine qui sépare les camps du début des activités scolaires. Cette année, la coordonnatrice a eu l’idée de faire une programmation adaptée à une seule semaine de camp», raconte la directrice.

Semaine supplémentaire

«Pendant la semaine, on va faire des jeux de société comme Une minute pour gagner et Las Vegas, mais aussi des jeux d’eau et des Olympiades», précise la coordonnatrice, Barbara Lorenzo.

Les enfants auront l’occasion de réaliser leur propre médaille en céramique en vue des Olympiades. En fonction de leur classement, ils la peindront en or, bronze ou argent.

L’autre activité artistique qui se déroulera tout au long de la semaine concerne le logo des Ateliers des Beaux-Arts du rivage. Sa reproduction sera présentée aux jeunes pour qu’ils remplissent l’animal de presque 2 mètres de haut sur 6 de large, de dessins de rayures notamment.

Basée sur le même concept, la directrice prévoit aussi de proposer des jeux pendant la semaine de relâche en mars.

Programmation

«Les parents nous demandaient de continuer à faire de l’art pendant l’année, souligne Mme Isabelle. On a donc décidé de proposer encore plus d’activités aux enfants avec des ateliers d’arts créatifs et théâtraux après l’école, pendant l’automne et l’hiver».

La directrice rappelle que l’offre n’est pas très importante dans le milieu scolaire et qu’elle bénéficie de spécialistes qui ont étudié en enseignement des arts à l’université. Les mêmes professeurs prendront en charge les enfants au Centre communautaire Elgar. Il s’agit de Jean-Robert Bonneau pour les cours de théâtre et de Catherine Bouchard pour les ateliers créatifs.

«Les enfants vont bénéficier de toute cette approche beaucoup plus spécialisée que du simple bricolage. Nous utilisons différents médiums: collage, papier mâché, dessin, peinture, ou encore céramique», souligne Pauline Isabelle.

Les cours devraient débuter en même temps que le parascolaire, à la fin septembre. Une présentation devant public et une exposition des travaux seront organisées à la fin des dix semaines de pratique.