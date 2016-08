Les travaux débutent à la Marina d’escale

Le gazon de la Marina d’escale de Lachine a été complètement retiré, le 25 août, alors que l’arrondissement entamait les travaux de réfection.

Prévus dans le cadre des legs de l’anniversaire de Montréal en 2017, le réaménagement comportera entre autres la construction d’un amphithéâtre ouvert ainsi que des bancs en granit pour les spectateurs, une aire de jets d’eau, un abri solaire et des nouveaux sentiers.

« Cette place est beaucoup plus qu’un simple endroit public. Ce lieu de rencontre ajoute un dynamisme certain à notre arrondissement à titre de pôle culturel et artistique. Cette aire améliorée devrait augmenter le plaisir de vivre à Lachine », a commenté le maire Claude Dauphin.

La surface sera regazonnée et de nouveaux végétaux devraient être plantés afin qu’il soit possible de profiter de la Marina dès le début de la belle saison, l’an prochain. Les travaux devraient se terminer en décembre.