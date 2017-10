Michel Fontaine brigue la mairie de Dorval

Le Dorvalois Michel Fontaine demande l’appui des citoyens en vue des élections municipales, afin de les représenter pour les quatre prochaines années.

«Je veux mettre en place un système adéquat, mener des projets à terme, améliorer la communication et assurer la satisfaction des citoyens», fait savoir l’homme de 57 ans, qui se lance en politique pour la première fois.

Pour y arriver, le citoyen impliqué au sein d’associations sportives de Dorval veut établir un système de communication entre les différents départements de la Cité et les citoyens, ainsi qu’être à l’écoute des organismes.

M. Fontaine reproche notamment un manque de communication dans la construction du Complexe aquatique et sportif de Dorval. «Le concept est bon, mais il comporte des lacunes», déplore-t-il, citant notamment l’agrandissement pour l’ajout d’une salle d’haltérophilie peu après la première année d’opération.

Le retraité du service de comptabilité de Sobeys Québec compte faire une révision des projets. Le ruisseau Bouchard et le boisé McConnell font également partie de ses priorités.

L’homme originaire de Beaumont souhaite que les rôles des élus et de l’administration soient revus afin d’être plus efficaces et d’éviter les doublons. Il interpelle les gouvernements provinciaux et fédéraux afin qu’ils confient les pouvoirs au directeur général et son équipe.