La facture du futur Octogone atteint désormais 24,5 M$

C’est finalement en 2020 que LaSalle pourra compter sur la nouvelle mouture de sa bibliothèque L’Octogone. La facture de cette dernière, désormais assumée totalement par Québec et Montréal atteint 24,5M$, près de 10M$ de plus que les estimés de départ du projet.

Dans sa version préliminaire, la bibliothèque devait être livrée en 2018, soit deux ans plus tôt que dans mouture finale et coûter 15M$ dont le tiers payé par l’arrondissement.

Le nouveau plan de gestion a modifié la répartition du financement. Désormais, le Service de la culture de Montréal assurera 60% de la facture alors que les 40% restants seront déboursés par le ministère de la Culture.

«Les nouvelles règles de financement adoptées par le comité exécutif de Montréal sont une excellente nouvelle pour LaSalle», affirme la mairesse Manon Barbe.

«Quand nous avons lancé le projet de L’Octogone, l’arrondissement devait contribuer 20 % du coût du projet de 24,5 M$. Avec la nouvelle entente, Montréal et Québec se partagent 100 % de la facture, ce qui représente une économie de près de 5 M$ pour notre arrondissement», précise-t-elle.

Ajustements

À savoir pourquoi la valeur du projet final dépasse de 9,5M$ celle des estimés préliminaires, l’arrondissement explique que plusieurs ajustements de coûts sont survenus en cours de route.

«Le projet est mené par Montréal et des spécialistes ont évalué ce qu’était exactement le programme visé par l’agrandissement et ça été estimé à 25 M$. Ils ont tenu compte de projets réalisés dans d’autres bibliothèques», explique Pierre Dupuis, de l’arrondissement de LaSalle.

Le projet final prévoit une rénovation de 2 900 mètres carrés et un agrandissement de 1 600 mètres carrés, pour un total de 4 500 mètres carrés.

Le projet devrait amener la création de quelques emplois dont le nombre reste à déterminer et le budget annuel de fonctionnement passera de 2 850 000 $ à 3 600 000 $ en 2020.

Long processus

Le projet nécessite plusieurs étapes et LaSalle est à la planification des plans et devis, explique Pierre Dupuis, directeur Relations avec les citoyens, Greffe et Services administratifs à l’arrondissement.

«Nous avons franchi un jalon important en juin avec le dépôt du programme fonctionnel et technique. La prochaine étape sera le lancement d’un concours d’architecture», ajoute la mairesse Barbe.

À la fin du processus, les LaSallois auront accès à une bibliothèque du XXI«V>e<V> siècle. Un endroit est aménagé pour que les gens puissent manger en continuant de travailler ou en feuilletant une revue ou un journal.

En 2008, LaSalle avait déposé une demande d’aide financière pour rénover et agrandir L’Octogone. Les faiblesses identifiées (superficie, personnel, collections) positionnaient le site parmi les établissements nécessitant une intervention majeure.

Une fois les travaux terminés, le nouveau bâtiment abritera une collection de 180 000 documents, une salle communautaire de 90 places et une d’animation pour enfants de 60 places.

S’ajouteront deux espaces de création, un café de 40 places, un espace pour adolescents, un carrefour les 0-5 ans, cinq salles de travail, 80 postes informatiques et une e salle de formation de 12 places.

Échéancier

Octobre 2016: Lancement d’un concours d’architecture

Janvier 2017: Octroi du contrat au lauréat du concours

Septembre 2018: Octroi pour construction

Mars 2020: Mise en opération du bâtiment et ouverture officielle.

L’Octogone en 2015

333 557 visiteurs

28 515 abonnés

Plus de 700 000 documents empruntés

Plus de 200 000 documents et abonnements à 250 revues

De plus en plus de livres numériques disponibles.