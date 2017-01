Tournage dans la plus vieille boucherie de LaSalle

La Boucherie Française ouverte depuis 1971 sur la rue Édouard, à LaSalle, a pris des allures de plateau de cinéma le temps d’un après-midi, le 23 janvier, pour le tournage du court métrage «Florida-Montréal».

Une vingtaine de jeunes cinéastes de la compagnie de production Les films Rôdeurs, dont le réalisateur Renaud Lessard, ont envahi l’endroit au décor composé d’une série d’oiseaux et une tête de bison empaillés. L’ambiance et le cachet historique de la plus vieille boucherie de LaSalle ont séduit l’équipe.

«C’est magnifique. On avait besoin d’une boucherie qui a un «feeling» familial pour coller avec l’histoire. C’est une famille de »Snowbirds» qui a vécu son rêve de séjourner en Floride et qui revient ici. Le couple se brise et les enfants essaient de recoller les morceaux», précise le producteur, Jonathan Beaulieu-Cyr.

Le court métrage de 15 minutes, mettant en vedette les comédiens Anne-Élizabeth Bossé «Série Noire», «Les Appendices», «Les Simone», «Les pays d’en haut» et Jean-Carl Boucher «1981», «1987», «Tactik», a nécessité quatre jours de tournage à LaSalle, Verdun et le Sud-Ouest.

«C’est un secteur qu’on ne voit pas souvent au cinéma et on avait le goût d’un autre paysage», explique M. Beaulieu-Cyr.

Tradition

La Boucherie Française constitue une entreprise familiale typique puisque son fondateur, Philippe Henry, la dirige tout en étant secondé par son fils Benjamin. Elle emploie une douzaine de personnes.

Aussi propriétaire depuis une quarantaine d’années d’une maison ancestrale construite en 1890 en bordure du fleuve, Philippe Henry est un habitué des tournages de cinéma.

«Mon plus gros a été la télésérie «Fortier» de Fabienne Larouche, en 2004. Ils étaient plus de 200 personnes quand ils ont tourné chez moi», confie-t-il fièrement.

Mais le tout premier plateau remonte à 1989 avec le thriller américain «La loi criminelle», avec Gary Oldman et Kevin Bacon. «Ce film aurait coûté14 M$ aux États-Unis. Il a été tourné ici pour 7 M$», se souvient M. Henry.

Né en France, Philippe Henry a grandi sur une ferme et appris son métier de boucher en Europe.

«À 19 ans, je suis devenu chef aux veaux, alors que ce poste est occupé généralement par des gens de 50 ans et plus», relate celui qui s’est établi au Québec en 1962.

Il aime bien donner un coup de pouce aux jeunes. «Ils commencent en cinéma et il faut leur donner une chance de connaître quelque chose de différent, dit-il. Ils vivent tellement d’imprévus en cours de route.»

Début de carrière

Les films Rôdeurs a été fondé par le groupe il y a deux ans, à la sortie de leurs études à l’Université Concordia.

«C’est notre premier projet professionnel. On travaille ensemble depuis l’école», soutient Jonathan Beaulieu-Cyr.

«Florida-Montréal» sera présenté dans des festivals internationaux et au Québec.

«On commence par le plus gros festival possible et on va en descendant», disent des membres de l’équipe.

Ce tournage a nécessité un an et demi de préparation. Tous se sont impliqués dans la création, le scénario, les demandes de subventions et le choix des comédiens.