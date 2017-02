Hockey, rire et diversité

L’équilibre était précaire lorsque les enfants syriens se sont élancés sur la glace du parc Hayward. Pour certains, ils chaussaient les patins pour la première fois. Accompagné de leur instructeur d’un jour, les joueurs de l’équipe des Jaguars PeeWee A, les sourires n’ont pas tardé à ses dessiner sur les visages des participants et des gens venus assister à l’événement.

Rapidement, tout le monde a remarqué la jeune fille qui semblait très à l’aise sur ses patins. Sara Alsmaah traversait la patinoire à toute allure suivie de son «coach» personnel, Jayson Brind’Amour qui la regardait s’élancer un brin de fierté dans les yeux.

Sara est au Québec depuis 1 an et demi. Elle trouve que les gens sont très gentils. Au début, elle était gênée puisque tout le monde la regardait s’élancer, impressionné par son talent. «Maintenant que je sais patiner, j’aimerais apprendre à jouer au hockey ou du moins en apprendre les règlements», déclare la souriante jeune fille.

Coach d’un jour

Jayson a dû adapter son enseignement d’un jour puisque son Sara n’en était pas à ses premiers coups de patin. Il lui a surtout montré à freiner. «Je suis vraiment fier, elle est la meilleure. Les Syriens viennent tout juste d’arriver et c’est vraiment cool de les voir s’améliorer en si peu de temps», explique le jeune garçon enchanté de l’événement.

De son côté, Nicholas Bertoldi a été ébloui devant la détermination de son élève d’un jour. Nicholas raconte: «Au début, Toros tombait souvent, mais chaque fois qu’il se relevait, il allait plus loin et plus vite. Il s’est énormément amélioré». Le joueur des Jaguars pense que cette journée lui aura appris à aller vers les autres, les nouveaux, les étrangers, à apprendre à les connaître et, qui sait, à peut-être leur enseigner les rudiments du hockey.

Toros 10 ans…

Organisation

Angelo Falbo, Dwayne Pilon et Micheal Bertoldi, les trois organisateurs étaient contents et impressionnés du succès de leur événement. «Dans l’autobus, de jeunes Syriens avaient les larmes aux yeux», raconte M. Falbo, le gérant de l’équipe, visiblement heureux et touché par cette journée rassembleuse. Tous ont été enchantés du travail et de l’ouverture d’esprit des jeunes joueurs et des nouveaux patineurs.

Cette activité avait pour but de montrer aux enfants l’importance du partage et de l’acceptation de l’autre. L’idée d’organiser un tel événement germait depuis quelque temps au sein de l’association de Hockey de LaSalle. «Après l’attentat de Québec, les enfants posaient tellement de questions qu’on a pensé que le mieux serait qu’ils rencontrent et apprennent à connaître de nouveaux arrivants», explique le gérant des Jaguars. Pour lui, y mettre un peu de notre sport national allait de soi.

Entre la musique au rythme oriental et les succès américains, les rires de cette journée ont visiblement uni tous ceux qui étaient présents. Mission accomplie.