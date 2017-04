Réfection et nouveaux jeux au parc Martineau

Dotés de jeux désuets pour enfants et d’aires de jeux ne correspondant plus aux normes de la Ville de Montréal, LaSalle vient d’accorder deux contrats pour des travaux de réfection et la fourniture de nouveaux appareils au parc Martineau de la rue McVey.

Le début des travaux est prévu pour la mi-avril et ils devraient être complétés vers la mi-juin.

Le conseil a octroyé un premier contrat de 273 885$ à Les Pavages et Terrassements St-Bruno pour des travaux de réfection au parc.

Ils consistent au démantèlement et à la relocalisation d’équipements de jeux et de mobilier urbain, à la reconstruction des aires de jeux et des sentiers et à la plantation de végétaux et du gazonnement du parc.

Conformément aux normes, une aire de jeux pour enfants de 18 mois à 5 ans et une aire de jeux pour les 5 à 12 ans seront créées et des arbres seront plantés.

Un second contrat de 116 313$ est accordé à la firme Tessier Récréo-Parc pour la fourniture d’appareils de jeux au parc Martineau.

Ces travaux comportent l’achat et l’installation des jeux au parc Martineau. La fin de cette phase des travaux est prévue pour le 31 mai.

LaSalle désire investir dans ses parcs afin de les rendre plus intéressants pour les enfants, de se conformer aux nouvelles normes et de sécuriser les parcs pour les citoyens, souligne un porte-parole de l’arrondissement.