La piscine Riverside de LaSalle rouvre après deux ans de travaux

La piscine Riverside, fermée depuis deux ans pour des travaux, sera disponible pour la baignade dès le 17 juin. L’inauguration officielle est prévue en avant-midi et les LaSallois pourront ensuite s’y rafraîchir si la météo le permet.

La piscine et son chalet ont été complètement refaits au coût de 2,6 M$. La reconstruction a été nécessaire en raison des problèmes majeurs de la fondation du bassin d’eau, de la vétusté de la salle des machines et de la filtration ainsi que du pavillon de baigneurs.

Situées à l’angle de la 35e Avenue et de l’avenue Vachon, les installations aquatiques fond partie de l’immense parc Riverside. Cet espace de loisirs comprend le stade de baseball Éloi-Viau, une piste d’athlétisme, des terrains de football synthétique, de basketball et de soccer en plus des courts de tennis.

L’ouverture de la piscine Riverside permettra aux résidents de venir découvrir le nouvel aménagement qui vient tout juste d’être terminé par la firme Construction Raynald Tisseur.

Autres installations

Les piscines Lacharité, Lefebvre, Ouellette devraient aussi ouvrir le week-end du 17 juin. L’ensemble des huit piscines extérieures de l’arrondissement seront accessibles tous les jours, à partir du 23 juin.

Avec la carte Accès-services LaSalle, disponible seulement à la bibliothèque L’Octogone, l’entrée est gratuite. Sinon, le tarif varie entre 2 $ et 4 $.

Les horaires et les adresses des différentes installations aquatiques sont disponibles sur le site de l’arrondissement dans la rubrique des sports et loisirs.