Manon Barbe sollicite un nouveau mandat

Une fois de plus, Manon Barbe tentera de briguer la mairie avec son parti Équipe Barbe – Pro Action LaSalle créé après la chute d’Union Montréal.

Manon Barbe adore son emploi et souhaite se faire réélire. «J’aime rencontrer les citoyens et qu’ensembles on trouve des solutions, même pendant les périodes plus controversées», précise la mairesse sortante.

Son équipe a, selon elle, réussi à offrir la même qualité de service qu’avant les fusions forcées de 2002 à Ville LaSalle. «Certains croient que moins d’argent est invertis alors que le pourcentage des budgets sont les mêmes qu’avant», explique Mme Barbe.

Si elle est élue, elle s’engage à baisser la taxe locale de 1,5 M$ l’an prochain pour être en mesure de l’éliminer d’ici quatre ans.

Bien qu’elle avoue que les membres de son équipe soient sollicités par les autres formations politiques, elle avoue croire à l’indépendance de celui qu’elle a créé. «C’est un avantage pour les citoyens puisque notre vote ne doit pas absolument suivre une ligne de parti, mais les besoins des LaSallois et des Montréalais», indique la candidate.

Son équipe comprend les actuels conseillers Richard Deschamps, Laura-Ann Palestini, Josée Troilo, Serge Declos et Nancy Blanchet. Lise Zarac fait quant à elle un retour en politique municipale après un saut au fédéral jusqu’en 2011.

Parcours

Avant d’occuper le poste de conseillère municipale de 1995 à 2001 et d’être élue mairesse de l’arrondissement en 2003, la candidate a aussi travaillé comme directrice des ventes pour un courtier en alimentation. Native et résidante de LaSalle, elle a quitté cet emploi afin de s’occuper de ces deux enfants pour devenir chauffeuse d’autobus scolaire. Mme Barbe a fait le saut en politique quand ses enfants sont devenus grands.

À travers ses différents mandats, elle a été membre du Comité exécutif de la Ville de Montréal et du conseil d’administration de divers organismes communautaires tels que le Centre culturel de communautaire Henri-Lemieux et le jardin d’enfants Topinanbour.

Cet été, le maire de Montréal, Denis Coderre, l’a nommée présidente du Conseil d’agglomération pour remplacer Benoit Dorais qui a joint les rangs de Projet Montréal.

L’équipe

Lise Zarac – (District Cecil-P.-Newman)



Pendant 33 ans, Mme Zarac a été cadre chez Bell Canada. Après sa retraite, elle s’était fait élire comme conseillère en 2005 avec l’équipe de Manon Barbe. Elle a toutefois quitté ses fonctions avant la fin de son mandat afin de représenter les citoyens à Ottawa, en tant que députée fédérale pour le parti Libéral du Canada. Elle a occupé ce poste pour la circonscription de LaSalle-Émard jusqu’en 2011. Elle tentera de prendre le siège jusqu’ici occupé par Monique Vallée, seule membre du conseil faisant partie d’Équipe Coderre.

Richard Deschamps – (District Sault-Saint-Louis)

Conseiller depuis 1999, M. Deschamps est détenteur d’un baccalauréat en psychologie et de deux maîtrises, l’une en administration des affaires et l’autre en relations industrielles. Pendant 15 ans, il a été chargé de cours à l’Université de Montréal. Il occupe depuis 2015 le nouveau poste de conseiller à l’éducation et aux affaires universitaires et collégiales, qui lui avait été offert par le maire de Montréal, Denis Coderre. Également membre de la Commission sur l’examen des contrats, M. Deschamps brigue un sixième mandat à LaSalle.

Laura Palestini – (District Sault-Saint-Louis)

Diplômée en gestion des ressources humaines de l’Université Mc Gill, Mme Palestini est née et réside toujours à LaSalle. Pendant près de 30 ans, elle a été gestionnaire pour l’entreprise papetière Domtar. Élue depuis 2005, elle siège aux conseils d’administration du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, du Théâtre Desjardins et de l’Hôpital LaSalle. Elle est aussi membre de la Commission sur les finances et l’administration de la Ville de Montréal.

Josée Troilo – (District Cecil-P.-Newman)

Née dans la Métropole de parents italiens, Mme Troilo est diplômée de la Chambre Immobilière du Grand Montréal. Résidente de LaSalle depuis 1974, elle a exercé le métier d’agent d’immeuble pendant plusieurs années. Élue pour la première fois en 2009, elle était membre de la Commission du Conseil d’Agglomération sur le développement économique, en plus de siéger sur les conseils d’administration du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, de la Table de développement social de LaSalle et de l’Hôpital LaSalle.

Serge Declos – (District Cecil-P.-Newman)

Résident de LaSalle depuis 1991, M. Declos est courtier immobilier pour le groupe Sutton – Clodem depuis 24 ans. Avant d’être élu en 2013, il était déjà très engagé auprès des organismes communautaires qui venaient en aide aux jeunes. Père de cinq enfants, il est notamment président du conseil d’administration de la maison des jeunes La Bicoque. En tant qu’élu municipal, il fait aussi partie du Comité consultatif d’urbanisme de LaSalle.

Nancy Blanchet – (District Sault-Saint-Louis)

Diplômée en histoire de l’Université Laval, à Québec, Nancy Blanchet habite LaSalle depuis 2003. Cette mère de deux enfants a été la directrice de la Table de développement social de LaSalle pendant six ans. Son travail auprès de l’organisme communautaire lui a valu d’être honorée par Centraide Grand Montréal et Dynamo dans le cadre du programme Leadership rassembleur, une formation qui développe les habiletés et compétences des dirigeants.