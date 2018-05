Une jeune athlète laSalloise bat des records

À l’âge de 16 ans, Miranda Tcheutchoua, des Kilomaîtres de LaSalle, a battu le record du Québec du lancer extérieur de marteau de 3kg. Son jet a atteint les 61,71 mètres, lors de la Classique printanière, à Longueuil.

Le record était détenu depuis 2003 par Marie-Ève Boisselle avec un jet à 57,94 mètres.

Avec sa performance, Miranda réalise les minimas des Jeux olympiques de la Jeunesse, en plus d’occuper le 1er rang canadien.

Son entraîneur des Kilomaîtres décédé récemment, Mike Strange, lui a transmis une véritable passion et l’a menée vers les sommets. «C’est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui, dévoile l’adolescente. J’ai pensé à lui quand je lançais.»

Sa mère et ses autres coachs Michel Fournier, Frédéric Pouzy et Landry Zambe, l’ont aussi guidée et motivée dans son cheminement sportif.

«Il ne faut jamais lâcher, ajoute la LaSalloise qui s’entraîne trois fois par semaine. Sur la route, tu vas avoir des obstacles, il faut continuer à travailler très fort et à garder une bonne attitude.»

Objectifs

La jeune de l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle, fait partie des Kilomaîtres depuis presque trois ans.

Elle pratiquait le basketball avec l’entraîneur Sébastien Babeux quand elle a décidé d’arrêter pour se concentrer uniquement sur l’athlétisme. «Je voyais que j’avais plus de potentiel, que j’aimais vraiment ça», ajoute-t-elle.

Depuis, Miranda a battu le record canadien de marteau intérieur cet hiver.

Ses prochains objectifs sont les championnats européens d’athlétisme cet été, puis les Jeux olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires en octobre.

«En ce moment, je suis à 4 mètres du record canadien et j’aimerais l’atteindre à la fin de l’été», dit-elle.

Si les médailles d’or font partie de ses priorités, Miranda Tcheutchoua souhaite également finir sa dernière année de secondaire en beauté.