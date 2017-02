Quatre ans de travaux pour le SRB Pie-IX

Le chantier du futur Service Rapide par Bus (SRB) du boulevard Pie-IX s’amorcera à l’automne 2018. D’une durée de 4 ans, les travaux nécessiteront la fermeture de plusieurs voies de circulation.

La Ville de Montréal et l’Agence Métropolitaine de Transport (AMT) ont présenté les modalités de ce projet majeur aux commerçants de Montréal-Nord lors d’une rencontre publique tenue le 1er février.

Scindés en quatre phases de plusieurs mois chacune, les travaux s’échelonneront jusqu’à l’automne 2022. Pendant la mise en place des 11km du SRB, plusieurs voies de circulation seront supprimées sur le boulevard Pie-IX, une artère majeure qui en offre normalement trois dans chaque sens.

La première phase débutera à l’automne 2018 et durera un an. Les ouvriers procéderont à la réfection de la travée ouest du boulevard, notamment à la destruction du mail central actuel et la réfection des infrastructures municipales. La travée est se fera pendant la phase 2, du printemps à l’automne 2020. Pendant ces deux premières étapes, seules trois voies demeureront ouvertes à la circulation, deux en direction sud et une en direction nord.

La phase 3, du printemps à l’automne 2021, verra la mise en place du nouveau mail central et l’installation des stations SRB. C’est celle-ci qui risque de causer le plus de maux de têtes aux automobilistes puisque qu’une seule voie dans chaque sens sera maintenue.

Le pavage final se fera du printemps à l’automne 2022. Pendant cette 4e phase, les responsables du projet envisagent un travail de nuit.

En période hivernale, soit entre chacune des phases de travaux, les équipements du chantier seront retirés et les six voies de circulation seront rouvertes.

Pendant le chantier, l’autobus 139 partagera les voies disponibles avec les voitures. Les lignes express seront déviées.

De manière générale, les automobilistes seront invités à emprunter d’autres axes comme la rue Papineau ou le boulevard Saint-Michel.

Petit à petit

Pour éviter de créer d’énormes zones de congestion, les travaux du lot Montréal-Nord seront divisés en 12 tronçons de longueurs qui varieront d’une dizaine de mètres à un maximum de 300 mètres. Les chantiers sur chaque tronçon dureront tout au plus quatre mois. Pour respecter ces délais, six équipes travailleront simultanément à Montréal-Nord.

La mise en service de l’ensemble du réseau est prévue pour 2022. À terme, 17 stations de SRB seront aménagées entre le boulevard Saint-Martin, à Laval, et la station de métro Pie-IX. À Montréal-Nord, quatre stations seront installées aux rues Amos et De Castille, à l’intersection des rues Forest et Fleury ainsi qu’à la 56ème rue. Cette dernière fera la connexion avec le train de banlieue de la ligne Mascouche. On estime que 70 000 personnes emprunteront le SRB chaque jour.

À la fin du projet, le boulevard Pie-IX offrira deux voies de bus et deux voies de circulation pour les automobiles dans chaque sens.