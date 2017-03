Une éducatrice de Montréal-Nord remporte The Bachelor

Vanessa Grimaldi, travailleuse au Centre d’éducation des adultes Galiléo, à Montréal-Nord, a remporté la grande finale de The Bachelor, une téléréalité américaine dont la popularité ne démord pas.

C’est elle, l’élue. La Montréalaise, Vanessa Grimaldi, qui participait à la 21ème saison de l’émission américaine The Bachelor, a été choisie par Nick Viall pour être sa fiancée, parmi 30 candidates.

Avant de devenir une vedette du petit écran en participant à cette émission de téléréalité, la jeune femme de 29 ans était éducatrice spécialisée au Centre d’éducation des adultes Galiléo, situé rue Gariépy, à Montréal-Nord.

De Montréal-Nord aux États-Unis

Issue d’une grande famille italo-canadienne, Vanessa Grimaldi parle l’anglais, le français et l’italien. Sur son compte instagram, qui comptabilise plus de 767 000 abonnés, la jeune femme apparait parfois avec des adultes en difficulté, c’est parce qu’elle est éducatrice spécialisée pour le programme de services d’intégration sociale (SIS) du centre Galiléo. Ce programme aide les adultes avec des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques à acquérir des compétences de base pour s’intégrer à la société.

Épisode à la maison

Le centre Galiléo a soutenu sa travailleuse tout au long de son aventure dans l’émission The Bachelor, à travers des messages publiés sur sa page Facebook.

Les caméras de l’émission sont même venues filmer Vanessa et Nick pendant qu’ils participaient à un atelier au centre.

Vanessa a invité ses étudiants à fabriquer un album photo qui compileraient les souvenirs d’elle et Nick. «Il y avait beaucoup de beauté et de magie dans la pièce» explique Nick aux caméras. «Je suis partie depuis si longtemps, mais c’est comme si j’étais toujours là, je les aime tellement. C’est important pour moi d’avoir l’approbation de mes étudiants à propos de Nick» a confié Vanessa.

Projet futur

Aujourd’hui, la jeune femme souhaite œuvrer dans la charité en lançant un projet personnel, No Better You, avec la contribution de ses anciens étudiants du centre Galiléo.

Mais Vanessa Grimaldi ne devrait toutefois pas revenir à Montréal.

Son nouveau fiancé et elle viennent d’annoncer qu’ils allaient probablement s’installer à Los Angeles, pour que Nick puisse participer à la prochaine saison de Dancing With the Stars.

On ne connait pas encore la date ni le lieu du mariage des deux amoureux.