Le «malaise» perdure autour de la photo de Gilles Deguire

L’arrondissement de Montréal-Nord hésite toujours à retirer le portrait de Gilles Deguire de la salle du conseil des élus, plus de trois mois après que l’ex-maire ait plaidé coupable à une accusation d’attouchements sexuels.

Vendredi, l’ancien maire doit se rendre au palais de justice de Montréal pour les représentations sur peine. Au mois de décembre, il a plaidé coupable par voie sommaire pour avoir touché et embrassé sur les lèvres une adolescente de moins de 16 ans.

Or, malgré son plaidoyer, sa photo est toujours exposée dans la salle où siègent les élus, une situation qui ne fait pas l’unanimité dans le quartier.

Lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement, le 13 mars, un citoyen a interpellé la mairesse à ce sujet, soulignant que toutes les références à Claude Jutra avaient été retirées du paysage montréalais à la suite d’allégations de gestes pédophiles.

La mairesse a d’abord souligné que l’avis juridique demandé par l’arrondissement indique que l’administration n’est nullement tenue de retirer la photographie controversée.

«On est encore en mode réflexion. Cela créé beaucoup de malaise et d’inconfort dans le conseil. Je pense que c’est légitime de notre part, dans la mesure où plusieurs ont siégé avec M. Deguire», avait alors répondu la mairesse.

Près de 10 jours plus tard, Michel Dumais, chef de cabinet de la mairesse Black, réitère.

«Sur la photographie, il y a des gens du conseil qui siègent encore. Est-ce qu’on les élimine? N’est-ce pas une insulte envers eux de retirer le cadre?», demande-t-il.

Toutefois, l’arrondissement avoue qu’il songe à profiter du réaménagement de la salle du conseil, prévu dans les prochains mois, pour retirer le portrait de M. Deguire.

Ce délai fait sursauter Will Prosper, cofondateur et porte-parole de Montréal-Nord Républik et Hoodstock.

«Les élus ont fait le choix de maintenir un symbole. Selon moi c’est profondément inquiétant. Retirer la photographie de l’ancien maire aurait dû être un geste évident, surtout qu’il a reconnu son action. Qu’est-ce que les élus attendent?», déplore celui qui se prononce régulièrement sur les enjeux qui touchent Montréal-Nord.

Ce n’est pas la première fois que la photo de Gilles Deguire sème la controverse. En juin 2016, le portrait avait été déplacé dans le fond de la salle du conseil d’arrondissement. Auparavant, il était installé sur le mur situé derrière le siège de la mairesse.

Gilles Deguire risque de se retrouver derrière les barreaux pour une période maximale de 18 mois. La peine minimale est de 90 jours.

Âgé de 67 ans, il a été élu maire de l’arrondissement de Montréal-Nord pour la première fois en 2009 avant d’être reconduit dans ces fonctions en 2013. Il fut également policier durant trente ans au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Dans sa lettre de démission, Gilles Deguire s’était qualifié de «pauvre con», reconnaissant avoir salit «le milieu pour lequel [il avait] tant travaillé».