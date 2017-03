Hockey mineur: une fusion controversée

Une possible fusion des associations de hockey mineur MRO et Saint-Laurent suscite de l’inquiétude chez des parents de Ville de Mont-Royal et d’Outremont qui pourraient bientôt voir leurs enfants pratiquer à plus d’une dizaine de kilomètres de chez eux, augmentant de beaucoup le temps de transport.

Depuis environ un an, les deux organisations mènent un projet pilote en vue de créer une association commune nommée «Trois Cités». Le but de cette fusion: répondre à un manque de joueurs de niveau avancé, appelé double lettre (DL). Au total, environ 200 joueurs de ce niveau seraient affectés par le regroupement.

Toutefois, depuis le début du projet pilote, des parents d’enfants de VMR et d’Outremont pratiquant à des niveaux inférieurs ont dû se rendre à l’aréna Raymond-Bourque dans l’arrondissement Saint-Laurent pour de simples pratiques.

Pour certaines familles d’Outremont, le déplacement représente une distance de plus de 13 kilomètres pouvant prendre jusqu’à une heure de route à cause du trafic alors qu’elles sont habituées à quelques minutes de voiture entre leur maison et l’aréna du quartier.

«Intenable» et «Infernal»

Devant cette situation, six parents de jeunes joueurs de MRO ont envoyé une lettre à TC Media, dans laquelle ils disent craindre de perdre un sport récréatif de quartier en raison de la distance.

«La conciliation travail-famille devenant intenable, certains enfants ont déjà abandonné la pratique du hockey et d’autres planifient le faire si la fusion est confirmée», soutiennent ces parents.

Les membres de Hockey MRO seront appelés à voter sur la fusion lundi prochain à l’occasion d’une assemblée extraordinaire.

Des propos qui viennent rejoindre ceux d’une mère de VMR, qui souhaite garder l’anonymat, qui qualifie la période d’essai de l’éventuelle association d’«infernale».

La formation des équipes s’est faite dans la confusion. «On ne nous prévenait de rien. Les groupes changeaient tout le temps. Les parents n’avaient aucune information de quand les enfants étaient évalués et quels étaient les résultats.», raconte la femme.

Travaux de réfection

De leur côté, les associations MRO et Saint-Laurent assurent que les équipes de niveau récréatif (les simples lettres) resteront locales et n’auront pas à pratiquer à l’extérieur de leur quartier si la nouvelle association est créée.

Les hockeyeurs de simples lettres d’Outremont et de VMR ont dû pratiquer à l’aréna Raymond-Bourque, lors des périodes d’essais à l’automne, principalement parce que l’aréna d’Outremont était fermé pour des travaux de réfection.

Michel Delisle, président de Hockey MRO reconnaît qu’il y a eu des ratés, mais assure que l’organisation ajustera le tir la prochaine saison.

Changer pour le mieux

Michel Delisle poursuit en expliquant que le futur regroupement viendrait répondre à un problème d’équilibre.

Certains joueurs de niveau avancé préféraient demeurer avec MRO, mais se retrouvaient dans des équipes qui ne correspondaient pas à leur calibre, indique M. Delisle.

Pour sa part, le président d’Hockey Saint-Laurent, Saverio Pillegi fait le constat que «les deux associations ont besoin d’être ensemble pour avoir des niveaux assez forts».

Les deux associations croient que ce regroupement viendra mieux équilibrer les équipes et favorisera le développement des jeunes.

Le vote aura lieu le 3 avril à 19h à l’hôtel de ville de Mont-Royal.

Versant Ouest

Avant le projet pilote, l’association Versant Ouest était responsable des équipes double lettre formées de jeunes de Hockey MRO et Saint-Laurent. Cette organisation est disparue depuis la dernière saison.

Selon le président de Hockey MRO, Michel Delisle, plusieurs jeunes d’Outremont et de Ville de Mont-Royal n’avaient aucun intérêt à poursuivre leur développement avec Versant Ouest et se tournaient vers les programmes sports-études.

«Les joueurs ne voyaient pas le fil conducteur entre Hockey MRO et Hockey Versant Ouest. Donc, ils se restreignaient à participer au programme double lettre», explique-t-il.

Pour les associations MRO et Saint-Laurent, il n’était pas question de conserver le programme de Versant Ouest en raison de problèmes majeurs de gouvernance.