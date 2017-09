Outremont: Alexandre Lussier brigue la mairie

Ce sera une course à trois à la mairie d’Outremont. L’avocat Alexandre Lussier porte sa candidature comme indépendant aux élections municipales du 5 novembre.

Il veut s’impliquer davantage dans les projets qui s’en viennent tel que le futur campus de l’Université de Montréal.

«Je regarde la situation actuelle de l’arrondissement et je constate qu’il n’y pas vraiment de relève pour protéger notre arrondissement et de continuer de le développer, de conserver son identité», fait valoir M. Lussier.

Père de deux jeunes enfants, le candidat propose un programme basé sur trois principaux enjeux: garder une proximité entre l’administration locale et les citoyens, dynamiser les artères commerciales en plus de répondre au manque d’installations sportives et récréatives.

Ainsi, il souhaite créer des partenariats avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys ou l’UdeM par exemple, afin d’avoir accès à des gymnases sur le territoire au lieu de souvent pratiquer des activités sportives à l’extérieur de l’arrondissement. Il veut aussi davantage de modules de jeux.

Non aux partis politiques

M. Lussier se présente comme indépendant puisqu’il ne croit pas aux formations politiques municipales.

«Les partis actuels desservent beaucoup leurs intérêts centraux. Moi, ce qui m’intéresse, c’est de desservir Outremont», dit-il.

Arrivé dans l’arrondissement en 2012, M. Lussier est vice-président du comité consultatif d’urbanisme. Il s’est aussi impliqué auprès du comité de revitalisation de l’avenue Van Horne.

Avocat depuis 18 ans, il agit présentement comme travailleur autonome. Il défend notamment des dossiers en matière du droit de la construction et du travail.

Les deux autres candidats à la mairie d’Outremont sont la conseillère sortante dans Robert-Bourassa, Marie Potvin, pour l’Équipe Denis Coderre et Philippe Tomlinson qui porte les couleurs de Projet Montréal.