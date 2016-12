Même pitou a droit à son party de Noël

S’ils sont sages, des dizaines de chiens pourront recevoir un cadeau du père Noël au parc canin de la Pointe-aux-Trembles dimanche, lors d’un Noël pour pitous organisé par une association de propriétaires de chiens.

«On aura le père Noël, la fée des étoiles, des beignes du café et des cadeaux à tous les chiens qui se seront inscrits», annonce un administrateur de l’association Les toutous du bout-de-l’île, Serge Rotilio.

Quelque 50 chiens et 70 humains sont attendus à l’événement du 18 décembre, rue Sherbrooke Est. Pour recevoir leur cadeau, les bêtes devront porter au moins un accessoire de Noël tel qu’une tuque ou un collier aux couleurs des fêtes.

L’association Les toutous du bout-de-l’île, qui regroupe une trentaine de membres, a eu l’idée d’organiser l’événement après que des propriétaires de chiens aient exprimé des difficultés à se faire prendre en photos avec leur animal et le père Noël. «La réponse a été très bonne. On a un permis de la Ville pour 50 chiens et on va atteindre ce nombre. Si d’autres arrivent, ils n’auront pas de cadeaux», soutient M. Rotilio.

Le parc canin de Pointe-aux-Trembles, situé juste derrière l’École secondaire de la Pointe-aux-Trembles, existe depuis 1999. «Au moins 70 personnes viennent régulièrement au parc, mais nous sommes environ 150 à l’utiliser, pas juste de Pointe-aux-Trembles, mais de Repentigny, Terrebonne et Mascouche», affirme M. Rotilio.

Selon le groupe, l’événement servira à faire connaître le parc canin, qui aurait besoin de plusieurs améliorations, comme d’un bassin de baignade, des arbres, un abreuvoir pour chiens et un abri hivernal pour humains.

Selon l’arrondissement, 85 000$ sont prévus en 2017 pour l’installation d’un abri, d’un robinet et de tables à pique-nique, en plus de la réfection de sections de clôtures et de surfaces endommagées. Le tout reste toutefois à confirmer, dit l’administration.