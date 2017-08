Locaux vacants: des choix à faire dans dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles

Les résidents et les commerçants du Vieux Pointe-aux-Trembles auront bientôt la chance d’exprimer leur vision pour le développement économique rue Notre-Dame.

L’Association des commerçants et des professionnels du Vieux-Pointe-aux-Trembles (ACPVPAT) prévoit tenir une rencontre publique le 31 août prochain afin de déterminer les usages à donner aux espaces vacants situés sur le territoire de l’association.

Le territoire sur lequel l’association concentre ses efforts et dont sont issus ses membres actifs compte huit locaux vacants sur un total de 51, selon un compte fourni par l’arrondissement.

Parmi les huit locaux, deux sont abandonnés ou n’ont pas de vocation commerciale, deux sont des suites dans un édifice à bureaux et un est utilisé comme espace de stockage.

«Le dénombrement se fait en ce moment, les photos sont en train d’être prises. On cherche à avoir le nombre de pieds carrés, la totalité des locaux disponibles, pour savoir de quelle façon on va solliciter les prochains commerces et qui on va solliciter exactement», explique la trésorière de l’ACPVPAT, Catherine Nesterenko.

Le territoire

Les propriétés avec façade sur la rue Notre-Dame Est, entre la 13e Avenue et la limite entre l’arrondissement et la Ville de Montréal-Est, ainsi que les propriétés avec façade sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre le fleuve Saint-Laurent et la rue Prince-Albert.