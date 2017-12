Du changement en vue pour une emprise électrique de PAT

L’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles souhaite aménager des passages informels et une piste cyclable traversant une emprise de ligne aérienne de transport d’électricité d’Hydro-Québec.

L’arrondissement compte demander une aide financière de 152 000$ à la ville-centre, afin de «reconnaître» et «aménager adéquatement» deux passages informels formés avec les années sur l’emprise électrique comprise entre les 36e et 39e avenues.

Un passage se trouve dans la portion nord de l’emprise et relie les portions est et ouest de la rue Forsyth. Un autre se trouve plus au sud et connecte la rue René-Lévesque à la rue de la Gauchetière.

Par ailleurs, la Ville-Centre projette de revoir la piste cyclable qui relie les rues Victoria et de la Gauchetière. Elle compte la prolonger jusqu’à Forsyth et la border d’un sentier piéton distinct.

Les autorités songent à planter des arbustes et des herbacées près des deux passages, mais envisagent difficilement d’y planter des arbres puisque le site se trouve sous une ligne de haute tension.

Les passages informels sont fortement utilisés depuis des années et sont devenus encore plus nécessaires aux déplacements avec le développement résidentiel et commercial environnant, reconnaissent les autorités dans un sommaire décisionnel.

Le conseil d’arrondissement a entériné une résolution le jeudi 14 décembre dernier, afin de présenter la demande d’aide financière. L’aide proviendrait d’une entente de collaboration de 1,5 M$ entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal.