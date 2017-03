Un bénévole immortalisé dans un terrain de balle

Quinze mois après sa mort, Yvon Lussier aura un terrain de balle à son nom au parc Clémentine-De la Rousselière, sur Notre-Dame Est, dans Pointe-aux-Trembles.

«Je suis fier d’annoncer que la dénomination du terrain de balle numéro deux du parc Clémentine-De la Rousselière sera maintenant nommée le terrain de balle Yvon Lussier», a déclaré le conseil d’arrondissement et maire suppléant Gilles Déziel, le mardi 14 mars dernier, conseil municipal du 13 mars dernier, en présence de la veuve et des fils d’Yvon Lussier.

Yvon Lussier a été longtemps connu pour son implication au sein de l’Association du hockey mineur de Pointe-aux-Trembles, de l’Association de crosse de Pointe-aux-Trembles et de la Ligue de balle molle les Bons Sportifs de Pointe-aux-Trembles. Il est décédé en décembre 2015.

«Bénévole dévoué et impliqué pendant 40 ans, il a aidé des milliers d’enfants et d’adultes à pratiquer le hockey, la crosse et la balle molle», a déclaré M. Déziel.

En juin 2016, le parc Clémentine-De la Rousselière a fait l’objet d’une pétition pour qu’il soit rebaptisé au nom de Raymond Daviault, ancien joueur de baseball originaire de l’arrondissement. La pétition a amassé 307 des 500 signatures visées.