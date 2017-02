Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a enfin son hymne d’arrondissement

Il aura fallu quelques mois d’écriture, mais voilà que les paroles de l’hymne de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles sont prêtes à être chantées. Intitulée «Du bout du monde au bout de l’île», la chanson mise sur la nature qui caractérise l’arrondissement.

Pour rédiger un texte «à l’image des Prairivois et des Pointelliers», plus d’une trentaine de consultations ont été menées pour sonder citoyens, écoliers et centres communautaires par le Centre multimédia de l’Est de Montréal (CMEM), organisme qui chapeaute la création de l’hymne dans le cadre des festivités entourant le 375e de Montréal

Un total de 119 000 $ a été accordé pour produire l’hymne, un vidéo-clip et deux spectacles qui auront lieu à l’été 2017.

Écrit par le parolier Mario Leblanc, le texte célèbre en grande partie la nature de l’arrondissement et met l’accent sur l’unité de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles:

«Une terre promise mais en mieux. Deux rivières, une pointe, des arbres nerveux […] Les sentiers devenus grands. Deux villages, une pointe où l’on veut passer sa vie.»

La musique, elle, est composée par Vincenzo Thoma.

«Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs de ceux qui ont entendu la musique.» s’enthousiame Donald Berrigan coordonnateur au CMEM.



Participez aux tournages

Une chorale d’une quarantaine de personnes s’apprête à enregistrer l’hymne, mais pour réaliser le vidéo-clip, le CMEM fait appel aux citoyens de l’arrondissement.

Ceux qui le souhaitent sont conviés à apprendre le refrain par cœur afin de pouvoir le chanter devant les caméras pendant la soirée du vendredi 3 mars du Festival d’hiver.

Les plus timides pourront simplement tenir des objets lumineux, disponibles sur place, pour symboliser les «flambeaux qui scintillent» du texte.

Il sera également possible de participer à un tournage de jour lors du Festival d’hiver.

Le lancement officiel de l’hymne et de son clip est prévu lors des spectacles du 12 août, au parc Marcel Léger de Pointe-aux-Trembles, et du 26 août, au parc Alexis-Carrel de Rivière-des-Prairies.

Enregistrement du vidéo-clip

– Le vendredi 3 mars: Enregistrement entre 21h30 et 22h. Pendant le concert du Festival d’hiver. Pas d’inscription nécessaire.

– Le samedi 4 mars: Enregistrement toutes les demi-heures, sur la place du Festival d’hiver, au Parc Saint-Jean-Baptiste. Information et inscription : 514 867-3664

Le texte de l’hymne dans son intégralité

La mer a fait de son mieux

Les a portés de loin, l’espoir dans les yeux

Une terre promise mais en mieux

Deux rivières, une pointe, des arbres nerveux

Au gré des vents et des courants

Tourne le vieux moulin, coule De Montigny

Les sentiers devenus grands

Deux villages, une pointe où l’on veut passer sa vie

De grandes envolées jour et nuit

Vois, le soleil qui s’allonge

Viens nous voir, viens sentir, viens tu vas voir

Des bleus, des verts de gris

Les grands bateaux qu’on voit d’ici

Le soir, des flambeaux qui scintillent

Partout des yeux qui brillent

Du bout du monde au bout de l’île

La terre a fait de son mieux

La route coupe les champs, nos liens font des envieux

Notre histoire au coin des rues

T’as choisi notre pays, viens danser, soit le bienvenu

Nos ancêtres veillent jour et nuit

Vois, les jours qui rallongent

Viens nous voir, viens chanter, viens tu vas voir

Des familles, des sourires

Des nuits d’été, des souvenirs

Le soir, des flambeaux qui scintillent

La campagne à la ville

Du bout du monde jusqu’à nous

Du bout du monde juste pour nous

Du bout du monde au bout de l’île

Viens nous voir, viens chanter, viens tu vas voir

Des verts, des bleus de nuit

Mon bout de ville, mon paradis

Le soir, des flambeaux qui scintillent

Partout des yeux qui brillent

Du bout du monde jusqu’à nous

Du bout du monde juste pour nous

Du bout du monde au bout de l’île

La mer a fait de son mieux…

Coop de solidarité du Centre multimédia de l’Est de Montréal