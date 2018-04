La consultation sur la nouvelle politique d’agriculture urbaine est lancée

L’Eco de la Pointe-aux-Prairies vient de créer un sondage en ligne pour recueillir les habitudes et attentes de la population de l’arrondissement en matière d’agriculture urbaine. Deux consultations seront aussi organisées dans quelques semaines.

La première aura lieu le 8 mai à 18h30 à la Maison du Citoyen de Pointe-aux-Trembles et la seconde deux jours plus tard à la même heure au Centre communautaire de Rivière-des-Prairies. En plus de ces deux rencontres avec la population, le sondage en ligne est ouvert jusqu’au 27 avril afin de rejoindre un maximum de personnes.

«Plus on aura de citoyens, plus ça sera intéressant. On vise au moins une cinquantaine de personnes pour travailler efficacement avec la population. Ce sondage va nous guider pour trouver une vision commune», indique Virginie Journeau, coordonnatrice en agriculture urbaine pour l’Eco de la Pointe-aux-Prairies.

Cet organisme a reçu un mandat de l’arrondissement de RDP-PAT afin d’établir une politique en agriculture urbaine pour encadrer certaines activités. Cela pourrait notamment se traduire par l’autorisation de l’élevage de poules ou encore par le développement de l’apiculture urbaine. La première étape de consultation permet donc d’identifier les besoins et attentes des citoyens, même si certaines pistes sont déjà connues.

«Il y a quand même des questions qui ont déjà été soulevées par la population. On a essayé d’inclure dans cette consultation ce qui a pu ressortir dans les jardins communautaires et dans les différents rendez-vous d’agriculture urbaine, mais le sondage va permettre d’aller encore plus loin», poursuit Mme Journeau.

L’Eco de la Pointe-aux-Prairies souhaite notamment renforcer l’éducation et la sensibilisation à l’agriculture urbaine pour inciter un maximum de citoyens à avoir davantage la main verte dans leur jardin et pour faire connaître les outils à leur disposition.

L’organisme a pour objectif de présenter cette politique d’agriculture urbaine à la fin de l’année 2018 et de proposer des actions à mettre en œuvre rapidement avec l’arrondissement.

Le sondage est ouvert sur internet jusqu’au 27 avril.