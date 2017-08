Le nom d’Alexis Carrel supprimé de la toponymie montréalaise

La Ville de Montréal va effacer le nom d’Alexis Carrel de la toponymie du territoire de la métropole.

Cette décision a été adoptée mercredi au cours de la séance hebdomadaire du comité exécutif. Le maire de Montréal avait déjà fait cette annonce en avril 2016, quelques semaines après le retrait du nom de Claude Jutra de différents monuments de Montréal.

Situés dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies, un parc et une avenue au nom de ce scientifique décédé en 1944 vont être renommés avenue Rita-Levi-Montalcini et parc Don-Bosco.

Lauréat du prix Nobel de médecine en 1912, le controversé Alexis Carrel a développé, dans l’un de ses ouvrages, des théories sur l’eugénisme, un thème revendiqué par le régime nazi allemand. La ville de Gatineau avait déjà rayé ce nom de sa toponymie dès 2015.

«On ne veut plus donner de l’importance à des gens qui ont tenté d’anéantir certaines communautés de la société, avait indiqué, au printemps 2016, la mairesse de RDP-PAT, Chantal Rouleau. Il est clair qu’Alexis Carrel a un côté obscur et on préfère ne plus le mettre en lumière.»

Rita Levi-Montalcini (1909-2012), est une médecin-chirurgienne de descendance juive, qui a était contrainte de fuir son pays durant la Seconde Guerre mondiale. Don Bosco (1815-1888) est quant à lui un prêtre et écrivain italien qui a consacré sa vie aux jeunes. Le pape Pie IX l’avait d’ailleurs canonisé en 1934.

Ce changement de nom va entrer en vigueur dans les six mois après son adoption par la prochaine séance du conseil municipal, prévue le 21 août.