Un nouveau pôle pour l’ancien village de Rivière-des-Prairies

L’arrondissement a récemment terminé l’aménagement d’un nouvel espace dans le quartier Saint-Joseph. Une programmation estivale y est déjà prévue afin de recréer une vie de quartier dans l’ancien RDP.

À quelques mètres du clocher de l’église Saint-Joseph, entre le parc du même nom et le boulevard Gouin se dresse depuis peu une scène couverte et un amphithéâtre. Aménagé à l’automne et finalisé au printemps pour un coût de 1,3 M$, ce site a pour vocation de devenir un point central du quartier.

«Ça manquait. Rivière-des-Prairies est sur les berges et on essaie d’y créer des points d’attrait, ça c’en est un. Il y a aussi l’Espace Rivière qui s’en vient. […] Il faut des endroits où les gens se sentent bien et où créer de l’animation», pense la mairesse Chantal Rouleau.

«On a déjà des places publiques dans Rivière-des-Prairies et dans Pointe-aux-Trembles, là on en a une dans Pointe-aux-Prairies, donc ça fait le tour.»

Gilles Tremblay, architecte paysagiste pour RDP-PAT.

Cet espace a été conçu conjointement entre les services d’aménagement, de la culture et des loisirs de l’arrondissement pour faire revivre ce secteur qui était dans le passé le cœur de RDP. Des panneaux d’interprétation ont d’ailleurs été installés à proximité afin de rappeler l’histoire de ce quartier.

«On veut ravoir cette vie de quartier. Quand on pense à ce qu’était auparavant le parvis de l’église, les gens s’y rencontraient. On veut retrouver cela», précise Maryse Dumouchel, agente culturelle de RDP.

La scène et l’amphithéâtre vont donc servir à la fois de lieu de spectacle et de lieu de rencontre et des jeux d’eau ont aussi été implantés pour attirer les familles. Par ailleurs, sur recommandation du Conseil du patrimoine de la Ville de Montréal, les abords du site ont aussi été pensés pour s’accorder avec cet ensemble patrimonial.

«La place va être un lieu de rencontre, mais ça va aussi servir de halte pour les cyclistes. Tout est orienté pour voir la rivière des prairies et pour sa valorisation. J’espère que les citoyens vont se l’approprier», souhaite Gilles Tremblay, architecte paysagiste et concepteur de cet aménagement.

De plus, puisque la scène empiète un peu sur le parc, l’arrondissement s’est assuré d’utiliser du revêtement qui dégage peu de chaleur et de planter des arbres pour compenser cette minéralisation.

Une programmation pour tous

Afin de réussir cette appropriation, l’arrondissement a prévu une programmation culturelle importante dans ce nouvel espace qui a d’ailleurs été équipé de nouveaux éclairages.

«La fierté des citoyens de Rivière-des-Prairies, c’est vraiment leur position par rapport à la rivière, à la nature et au patrimoine. Ici, c’est considéré comme un ensemble patrimonial, donc la programmation a été réfléchie par rapport à cela», indique Mme Dumouchel.

Ainsi, plusieurs animations et visites historiques se feront dans ce secteur et un parcours patrimonial en autobus sera mis en place entre RDP et PAT. Les croisières sur la rivière et les tours en carriole feront aussi escale sur ce site rénové.

Pour le reste l’arrondissement mise sur les activités familiales. Afin de renforcer la vie de quartier, un lounge urbain sera notamment installé à plusieurs reprises durant l’été pour profiter de soirée sur les bords de l’eau. Pour les plus mélomanes, des concerts de musique classique seront présentés à trois reprises sur la place Saint-Joseph et précédés d’ateliers de découverte de la musique pour les enfants. Ces derniers sont d’ailleurs gâtés par la programmation puisqu’une animation autour des insectes aura lieu le 22 juillet, une journée et soirée autour de la technologie sera aussi proposée le 10 août et plusieurs spectacles se joueront également sur cette nouvelle scène.

Enfin, de nombreuses activités sportives seront aussi proposées sur la place Saint-Joseph et dans le parc dans le cadre de la programmation Zone active de RDP-PAT.

Une fête du voisinage est prévue sur la place Saint-Joseph le 29 juin dès 18h puis l’inauguration officielle aura lieu le 11 juillet à 18h30 avec un concert.