Au programme de 2017

Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, attend avec impatience l’ouverture du complexe sportif, un nouveau projet pour la maison Robert-Bélanger et la place publique du 375e de Montréal.

«C’est une année intéressante et exceptionnelle qui arrive et qui va nous permettre d’aller plus loin dans nos objectifs», promet M. DeSousa.

Le sort du complexe sportif et de la maison Robert-Bélanger ne dépendent pas de lui, mais il est confiant quant à l’aboutissement de ces projets de longue date.

L’année 2017 va également voir l’achèvement des plans de développement durable, de déplacements et de culture.

«Ce dernier devrait favoriser une meilleure connaissance de la mosaïque culturelle du Québec», précise M. DeSousa.

Le développement économique et social sera aussi au cœur de ses préoccupations.

«Notre plan permettra de choisir nos orientations pour réduire les écarts et donne des chances égales à tous. L’entraide et l’harmonie dans la communauté sont indispensables», indique-t-il.

Jumelage

Saint-Laurent célèbrera cette année 50 ans de jumelage avec la ville de Lethbridge, en Alberta.

«Il s’agit du seul jumelage toujours et encore actif entre deux villes canadiennes à ma connaissance. Il favorise la tolérance», explique le maire de l’arrondissement.

Chaque année, des résidents font le voyage de 3 000 km pour rencontrer leurs «jumeaux». Des séjours sont organisés pour les adolescents et les aînés en alternance.

Année électorale

«Des élections? Quelles élections?», plaisante le maire à propos du scrutin municipal qui aura lieu en novembre. Il préfère se consacrer à son mandat actuel, disant qu’il traversera le pont quand il arrivera à la rivière. «Je serai là jusqu’au dernier jour pour accomplir mes tâches avec brio», ajoute-t-il.

Sa candidature et celles des quatre autres élus, que le maire souhaite consulter avant de se prononcer, ne sont donc pas encore connues.