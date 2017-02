Travaux à la station Du Collège

L’édicule de la station Du Collège situé à l’angle de la rue Du Collège et du boulevard Décarie sera fermé pendant plus d’un an à partir du 27 février. La station sera accessible à partir de la rue Cartier. Certains arrêts de bus seront également déplacés.

Ces travaux visent l’ajout de deux ascenseurs afin de rendre la station accessible aux personnes à mobilité réduite. L’aménagement de l’édicule sera entièrement revu à la suite de la démolition de la verrière et du puit de lumière. Les escaliers seront reconstruits.

La station deviendra universellement accessible en prévision de la construction du garage souterrain en 2018, qui entraînera la fermeture de la station Côte-Vertu, dotée d’ascenseurs.

Le dépanneur de l’édicule sur Du Collège sera fermé. La loge du changeur sera quant à elle transférée dans l’édicule Cartier, où seront ajoutés trois tourniquets supplémentaires et deux bornes de recharge de titres.

Les arrêts des lignes 128 et 73 de la Société de transport de Montréal (STM) seront déplacés afin que les autobus s’arrêtent proche de l’entrée du métro.

Les travaux devraient se terminer à l’été 2018.