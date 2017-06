Un nouveau record de visiteurs à la Grande Tournée

Sous le soleil et avec un mercure à plus de 30 degrés, des milliers de personnes ont pris part aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal ce week-end à Saint-Laurent. Plus de 5000 visiteurs se sont rendus au parc Beaudet samedi, battant ainsi le record de participants en une journée établi à Lachine la semaine précédente.

«On ne se fiera plus à la météo à partir de maintenant. On s’est demandé si on devait annuler les célébrations vendredi à cause de la menace d’averses, mais finalement on a décidé de prendre une chance et ça a valu le coup», se réjouit Shantal Bourdelais, la productrice de la Grande Tournée.

Les festivités ont débuté vendredi après-midi avec les Grands Apéros, qui mettaient en vedette les restaurateurs de l’arrondissement. Chacun a pu se régaler de produits locaux dans une ambiance festive.

De plus, photographies, récits et faits historiques concernant Saint-Laurent étaient présentés dans l’exposition Ville suspendue du Musée McCord.

«Les célébrations servent avant tout à faire connaître l’arrondissement, ses artistes, ses commerces et ses résidents. Plusieurs personnes nous suivent chaque week-end afin d’en apprendre plus sur les différents quartiers de la Ville et c’est le but premier de la Grande Tournée», souligne Mme Bourdelais.

D’ailleurs, les Laurentiens ont pu exposer leurs œuvres dans les Fenêtres qui parlent sur les devantures de plusieurs résidences des rues du Collège, Gohier et Décarie.

Chœur Walter, une chorale entièrement composée de Laurentiens, a animé les foules avec des prestations musicales hors de l’ordinaire. Ils ont notamment interprété plusieurs classiques, comme Hallelujah et Oh Happy Day dans le genre musical gospel, au grand plaisir des spectateurs.

L’événement phare du 375e anniversaire de Montréal a attiré plus de 27 000 personnes jusqu’à maintenant. Après avoir visité 6 arrondissements, c’est sur le bord de l’eau que l’événement se tiendra le week-end prochain, à Verdun.