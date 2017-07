50 ans de jumelage entre Saint-Laurent et Lethbridge

Anciens participants au voyage-échange

À l’occasion du 50e anniversaire du jumelage entre Saint-Laurent et Lethbridge, l’arrondissement organise des retrouvailles entre les anciens participants du voyage-échange annuel entre les deux communautés, le 20 août. Depuis 1967, plus de 600 personnes provenant des deux collectivités ont pris part à cette activité ciblant différents groupes d’âge, dont les 14 à 18 ans ou encore les 55 ans et plus. Ces personnes sont invitées à envoyer leurs coordonnées, ainsi que l’année de leur voyage, à saint-laurent.communications@ville.montreal.qc.ca ou à téléphoner au 514 855-6000, poste 4333.