Les lutins au travail

Des Laurentiens de longue date et des nouveaux arrivants viennent donner plusieurs heures de leur temps pour préparer les cadeaux de Noël. Patrick Sicotte/TC Media





Plus qu’une quarantaine de bénévoles préparent le Noël des élèves de l’école Enfant-Soleil. Jusqu’à la mi-décembre, ils trient, lavent et emballent les jouets donnés par la communauté, avant d’aller les distribuer, en lutins.

Pour une quatrième année consécutive, le Centre d’action bénévole et communautaire (ABC) Saint-Laurent s’associe à un organisme ou un établissement scolaire pour que chaque enfant reçoive un jouet de la communauté. Après la Corporation culturelle latino-américaine de l’amitié (COCLA), l’école de la rue Tassé en bénéficie pour la deuxième fois.

«Au départ, c’était une petite initiative qui nous avait permis de collecter une centaine de jouets, raconte la directrice du Centre ABC, Henriette Konté. L’année dernière, nous en avons eu 400 et tous les enfants ont reçu un jouet. Sinon, on en achèterait, il est impensable que l’un d’eux ne reçoive rien.»

L’école a été sélectionnée, car 95% de sa clientèle est originaire de partout dans le monde. Le surplus de dons, s’il y a lieu, est donné au Centre communautaire Bon Courage de Place Benoit.

Partenariat

«Je suis heureux quand je suis généreux, souligne Bernard, bénévole depuis plus d’un an. En plus, je suis gâté en rencontrant des gens», ajoute celui qui va aussi chercher l’épicerie de personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Les bénévoles réguliers du Centre ABC sont associés à ceux de classes de francisation du cégep de Saint-Laurent.

«C’est la première fois que je fais du bénévolat, cela me permet d’aider les autres tout en améliorant mon français», précise Georges dans un excellent français, alors qu’il est arrivé de Syrie il y a seulement huit mois. Il souhaite continuer à faire du bénévolat. La prochaine fois, il ira aider des personnes âgées.

Ce partenariat entre le Centre ABC et le cégep, tous les deux situés sur l’avenue Sainte-Croix, permet aux nouveaux arrivants d’avoir une première expérience au Québec et dure depuis six ans.

«Ils découvrent que le Centre ABC est une grande famille, explique Mme Konté. C’est bien plus qu’aider, nous leur faisons prendre conscience de la différence qu’ils font au quotidien.»

De plus, jamais une fête d’un bénévole n’est oubliée par les cinq employés, qui prennent également des nouvelles lorsque l’un d’eux est malade ou endeuillé.

«J’aime beaucoup l’ambiance, assure Naddaf, une bénévole syrienne. J’aimerais continuer, comme j’habite à côté.»

Tous s’entendent sur l’importance de rendre heureux les enfants à travers cette action. «Ça vaut tout le travail du monde lorsqu’on voit leurs yeux quand on leur remet les jouets», ajoute Mme Konté.

Pour Noël, le Centre ABC ira également dans de nombreuses fêtes de résidences pour aînés, en plus de faire de l’emballage à Place Vertu.

Les jouets peuvent être déposés au Centre ABC situé au 910, avenue Sainte-Croix, en semaine de 8h à 17h30 et jusqu’à 20h le jeudi, jusqu’au 15 décembre. Infos: 514 744-5511 et centreabc.org

1 000 Le Centre ABC accueille plus de 1 000 bénévoles chaque année.

80 80 % des nouveaux bénévoles sont issus de l’immigration.