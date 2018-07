Projet de piétonnisation de la rue Decelles reporté

Initialement prévu pour la fin juin, l’aménagement de la rue Decelles, à Saint-Laurent, est reporté. L’arrondissement prévoit une inauguration au début du mois de septembre.

«Compte tenu des défis reliés aux manœuvres opérationnelles dans la rue, de camions pompiers et déneigements notamment, des délais supplémentaires sont effectivement nécessaires afin d’assurer un projet à la fois fonctionnel et esthétique», explique le chargé de communications, Marc-Olivier Fritsch.

S’inscrivant dans le cadre du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées (PIRPP), le nouvel aménagement de la rue Decelles vise à donner davantage d’espace aux piétons. Le projet comptera notamment des plateformes avec du mobilier urbain et des installations ludiques et interactives. Les automobilistes auront toujours accès à l’artère, entre le boulevard Décarie et l’avenue Sainte-Croix.