La parole aux candidats dans Saint-Laurent: profils

Chaque semaine, Les Nouvelles Saint-Laurent News invitent les candidats au poste de député provincial dans Saint-Laurent à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux en 150 mots. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour leur dernière contribution, les candidats ont été invités à dévoiler des traits de leur personnalité, en plus de réponse à la question: comment vous évadez-vous en dehors du travail?

Marc Baaklini

Coalition avenir Québec

J’aime refaire le plein d’énergie dans l’écoute de la musique, la lecture et le sport. Je pratique le golf, la course à pied, le vélo lorsque le temps me le permet, j’aime aussi les sports d’équipe tel que le Hockey, et le Football… Ma devise a toujours été un esprit sain dans un corps sain.

J’aime les gens aller à leur rencontre discuter de toute sorte de sujet, les réunions entre amis autour d’un bon repas me détend.

Directeur commercial pour une entreprise de télécommunications

48 ans

Né à Beyrouth, au Liban, et réside à Saint-Laurent

Titulaire d’un Baccalauréat en administration des affaires, HEC Montréal

Parle français, anglais et arabe

Chrétien (catholique maronite)

Marié, un enfant de 9 ans

Fier d’avoir vécu toute sa vie à Saint-Laurent et d’avoir la chance de redonner à sa communauté

Halimatou Bah

Parti vert du Québec

La candidate n’a pas répondu.

Jacques Dago

Nouveau Parti démocratique du Québec

Le candidat n’a pas répondu.

Fernand Deschamps

Parti marxiste-léniniste du Québec

Je suis un enseignant à la retraite qui partage son temps entre enseigner la robotique aux jeunes, superviser des enseignantes stagiaires et surtout m’impliquer dans la vie politique au Québec.

C’est pour cela que je crois important d’être aux premières lignes de la lutte du peuple pour ses droits et pour un projet d’édification nationale élaboré par le peuple:

– Comment investir le peuple du pouvoir de décider et non les riches.

– Comment donner une nouvelle direction de l’économie et humaniser l’environnement social et naturel.

Aller à pmlq.qc.ca et vous pourrez lire tous les jours les véritables enjeux de cette élection.

Enseignant en sciences

66 ans

Né et réside à Montréal

Titulaire d’un B.Sc.A., d’un M.Sc.A. et d’un B.Ed.

Parle français et anglais

Marié, sans enfant

Guy Morissette

Parti conservateur du Québec

Comme j’ai un emploi de bureau, j’ai besoin d’un passe-temps plus manuel pour garder un certain équilibre dans mes temps libres; c’est pourquoi je fais de la mécanique automobile. Je possède un «bazou» pour l’été et une «minoune» pour l’hiver, et m’occuper de l’entretien et des réparations de ces deux véhicules est un de mes principaux passe-temps. L’autre, c’est la politique! En plus d’être candidat dans Saint-Laurent, je suis aussi le président de la commission politique du Parti conservateur du Québec. C’est un rôle important et accaparant dans l’exécutif du Parti mais, Dieu merci, j’ai une excellente équipe pour m’épauler.

Travaille dans le service à la clientèle et la traduction

41 ans

Né à Montréal, réside dans l’arrondissement de Saint-Laurent

Titulaire de deux baccalauréats, un à l’Université de Montréal et un à HEC Montréal

Parle français, anglais, espagnol, portugais et un peu de créole haïtien

Catholique par tradition, déiste par conviction

Célibataire, sans enfant

Signe distinctif: La pointe de flèche! *rires* La mécanique automobile est un de mes passe-temps, et je suis propriétaire d’une Pontiac 1988. La pointe de flèche est l’emblème de Pontiac

Elias Dib Nicolas

Parti québécois

Je m’évade en faisant des randonnées dans les parcs naturels québécois avec des amis lorsqu’il fait beau temps, en hiver comme en été. J’aime particulièrement les couleurs contrastantes du paysage à l’automne et le bruit des feuilles dans les arbres. J’écoute de la musique et je lis des livres sur l’histoire de l’humanité et sur la poésie française et arabe.

Chauffeur de taxi

52 ans

Né au Liban, réside à Cartierville

Titulaire d’un diplôme libanais d’Études scientifiques préuniversitaire à Beyrouth et a aussi poursuivi des études universitaires en droit sans compléter le diplôme

Parle arabe, français, anglais et espagnol

Chrétien

Célibataire, sans enfant

Marie Josèphe Pigeon

Québec solidaire

Je m’évade en travaillant au SEP – Service d’Entraide Passerelle, qui aide les femmes qui vivent une séparation, où j’anime les activités collectives.

J’ai compris que nos participantes n’avaient ni le temps ni le goût de se cuisiner des plats. Voilà pourquoi toutes nos activités débutent avec un souper végétarien, que je prépare et que je sers moi-même.

La formule réjouit le cœur des participantes et moi ça me fait tellement plaisir de choisir un menu, de le cuisiner en pensant à elles et de voir leur bonheur de mordre dans la vie !

Pour informations: 514-878-3456 ou entraidepasserelle@gmail.com

Directrice générale du seul organisme communautaire au Québec au service des femmes qui vivent une rupture de couple

56 ans

Née à Sherbrooke, réside à Montréal (Petite Patrie)

Études de niveau universitaire (maîtrise), Bacc es arts (Histoire)

Parle français, anglais, un peu de mandarin et d’italien

Baptisée catholique; non-pratiquante en solidarité avec ma communauté LGBTQ+

Divorcée, sans enfant

A un chat noir de 6 ans nommé Chéri-toi

Porte-parole de l’Association régionale de Montréal de Québec solidaire

Marwah Rizqy

Parti libéral du Québec

Le basketball est mon sport de prédilection, que je pratique depuis mon adolescence. Je courre également régulièrement, souvent avec des ami(e)s. Je suis également une lectrice assidue de livres en tout genre, que ce soit des biographies politiques ou des fictions québécoises. J’adore également voyager, bien que ce soit plus difficile avec mon horaire chargé. J’avoue cependant à avoir du mal à m’arrêter et simplement relaxer. Je suis une personne curieuse qui aime être impliquée dans mille et un projets à la fois!

Professeure et co-directrice de programme en fiscalité à l’Université de Sherbrooke

33 ans

Née et réside à Montréal

Baccalauréat en droit civil et maîtrise en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke; maîtrise en fiscalité internationale et doctorat en droit fiscal de l’Université de la Floride

Parle français et anglais

Musulmane

Célibataire, sans enfant

A adopté un chien en refuge cette année, nommé Tupac

Prénom rappelant l’ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois

