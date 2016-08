Des excuses pour avoir confondu les drapeaux hongrois et italien

Le conseiller Marc-André Gadoury s’est excusé au nom de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie après que le mauvais drapeau ait été hissé dans la Petite-Italie, cet été.

En juillet dernier, le drapeau italien qui flotte dans un parc à l’angle des rues Clark et Saint-Zotique a été changé pour le drapeau hongrois, par erreur. Une méprise qui n’a pas du tout plu à Dominic Perri, conseiller de Ville à Saint-Léonard.

«Il y a eu un grand malaise dans la communauté. J’ai reçu de nombreux appels demandant pourquoi le maire Coderre avait changé le drapeau, mais c’était une erreur de Rosemont», indique le conseiller de Saint-Léonard.

Après avoir reçu un appel de la société de développement commercial (SDC) de La Petite Italie, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a corrigé la situation en moins d’une semaine.

«On ignore qui a changé le drapeau. Est-ce quelqu’un à l’interne ou à l’externe qui a vu que le drapeau était abimé et l’a changé par un autre? On l’ignore, car la procédure n’a pas été respectée», souligne Steve Fortin aux communications de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, remerciant au passage la SDC pour leur appel.

Malgré le changement de drapeau, le conseiller Perri demande au maire de Rosemont–La Petite-Patrie, François Croteau, de s’excuser.

«Même si c’est l’erreur du concierge, c’est au magistrat de prendre ses responsabilités. C’est une erreur diplomatique qui a touché toute la communauté italienne», affirme M. Perri.

«C’est une erreur technique et non administrative. De ce fait, le maire n’a pas l’obligation de s’excuser. De plus, personne ne nous a demandé des excuses, car ce n’est pas une offense nationale», répond M. Fortin.

Malgré tout, le conseiller du district Étienne-Desmarteau, Marc-André Gadoury, a tenu à s’excuser auprès de M. Perri par courriel.

«Bien que je ne sois pas le responsable, je tiens à m’excuser de la part de l’arrondissement. De tels agissements n’auraient jamais dû avoir lieu. J’espère donc que vous accepterez cette lettre en guise d’excuse formelle de la part de l’arrondissement», a écrit M. Gadoury.

Même s’il accepte les excuses de M. Gadoury, Dominic Perri attend toujours celles du maire Croteau.