Une nouvelle étape franchie dans le Forum de développement social

Deux ans après les premiers pas du Forum de développement social de Saint-Léonard, les actions pour améliorer la qualité de vie des Léonardois au cours des cinq prochaines années ont été dévoilées.

Une vingtaine d’actions et six changements sont nés des comités, sondages et ateliers formés depuis 2014 autour des quatre grands enjeux du quartier, soit la scolarisation, l’employabilité, le logement et la sécurité dans les transports.

De la création d’un portrait de la main d’œuvre d’immigrants scolarisés à la formation d’une brigade de sensibilisation communautaire pour les locataires, passant par la mise en place d’une structure humaine et organisationnelle pour actualiser la collaboration entre l’école, la famille et la communauté, les organismes qui porteront ces projets auront du pain sur la planche pour les cinq prochaines années.

«Nous voulons de bons résultats. Notre objectif n’est pas la rapidité, mais l’efficacité de nos objectifs», affirme Rachel Pouliot, directrice de Concertation Saint-Léonard, organisme porteur du Forum.

Le plan d’action est encore à l’étape d’ébauche. Alors que des organismes porteurs des actions ont été proposés, d’autres pourraient s’ajouter en court de route pour proposer leur aide.

«Les quatre enjeux ne bougeront pas, mais nous sommes encore à l’étape de récolte de commentaires, de suggestions ou de nouvelles actions», souligne Mme Pouliot, précisant que rien n’est encore couler dans le béton.

Lors de la présentation des actions, de nombreux organismes ont d’ailleurs indiqué leur volonté de prendre part au développement de nombreuses actions.

2017

Au retour des Fêtes, Concertation Saint-Léonard se penchera sur la finalisation du plan d’action de quartier.

«Nous allons confirmer les organismes porteurs et collaborateurs de chacune des actions et les sources de financement potentiel avant de faire les demandes officielles d’investissement», indique Mme Pouliot.

Les premières actions devraient commencer en 2017, toutefois les dates précises ne sont pas encore connues.



Les huit changements à effectuer d’ici cinq ans, à Saint-Léonard