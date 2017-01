Les Québécois brillent aux Championnats nationaux élite de judo

Bien que dans une mauvaise posture sur cette photo, Arthur Margelidon a finalement remporté la victoire chez les moins de 81 kg contre Alex Martineau lors des Championnats nationaux élite. Photo: TC Media - Hugo Lorini Previous photo Next photo





Dix judokas du Québec ont décroché le titre de champion canadien lors des Championnats nationaux élite présentés le week-end dernier au complexe récréatif Gadbois.

Un total de 179 athlètes provenant des quatre coins du pays ont pris part à la compétition qui s’est déroulée au dojo du club Judo-Monde.

On retrouvait notamment sur les tatamis Antoine Bouchard, Catherine Beauchemin-Pinard et Ecaterina Guica, tous membres de la délégation canadienne aux Jeux olympiques de Rio l’été dernier.

Les championnats étaient réservés aux huit meilleurs athlètes par catégorie de poids, tant chez les seniors que chez les 18 ans et moins. Trente titres étaient en jeu.

Chez les seniors, Catherine Beauchemin-Pinard a monté sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des moins de 63 kg.

Jacob Valois, qui a été nommé athlète masculin du tournoi chez les seniors, a obtenu l’or chez les moins de 66 kg.

Les autres athlètes seniors du Québec ayant mis la main sur l’or sont Yumi Bellali (-52 kg), Emily Burt (-70 kg), Mina Coulombe (-78 kg), Alexandre Dibartolo (-60 kg), Patrick Cantin (-73 kg), Arthur Margelidon (-81 kg), Zachary Burt (-90 kg) et Kevin Gauthier (+100 kg).

La relève

Du côté des 18 ans et moins, six judokas du Québec ont remporté une médaille d’or. Il s’agit d’Andrée-Ann Somers (-44 kg), Arno Blackiere (-50 kg), Yasmine Nadon-Cloutier (-63 kg), Orlando Horak (-66 kg), Coralie Godbout (-70 kg) et Alexandre Arencibia (-81 kg).