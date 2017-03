Métro Bellemare: les deux camps s’organisent

En vue de la signature du registre, dernière étape avant la tenue d’un référendum, les opposants et les promoteurs du projet d’agrandissement du marché d’alimentation Métro Bellemare tentent de mobiliser les citoyens, chacun de leur côté. Un total de 243 signatures devront être recueillies à la mairie, le 14 mars, pour qu’un scrutin soit tenu.

De nombreuses séances de porte-à-porte ont été organisées par les détracteurs du projet, appuyés par le Comité d’Action des Citoyens de Verdun (CACV) afin d’inviter les résidents des zones concernées à se rendre au Bureau accès le jour du registre.

Le groupe Facebook Verdun Citoyen a également été créé afin de discuter des différents enjeux entourant l’agrandissement de l’épicerie, notamment la taille de l’édifice, l’augmentation de la circulation automobile et l’aspect patrimonial du quartier. Ce groupe compte 223 membres.

De leur côté, les promoteurs du Métro Bellemare ont également mis sur pied une page afin de présenter les plans et différentes études reliées au projet, que ce soit sur la circulation ou l’ensoleillement.

Ils y ont entre autres présenté un changement à la suite des commentaires de citoyens, celui de diminuer le nombre de logements en augmentant leur taille. La toute dernière mouture prévoit donc un total de 64 logements, dont 13 seront des 5 ½ et 23, des 4 ½.

On y annonce également une entente signée entre Robert Bellemare et le CACV dans laquelle l’épicier s’engage à faire un don de plusieurs dizaines de milliers de dollars à l’organisme pour soutenir la construction d’un projet de logement social dans l’arrondissement et à siéger sur le comité de pilotage.

Signature du registre entre 9h et 19h à la mairie d’arrondissement, rue de Verdun.