Lozeau célèbre ses 90 ans

La grande vente trottoir sur la Plaza St-Hubert sera l’occasion pour un de ses établissements les plus célèbres de souligner un tournant important de son histoire. En effet, Lozeau marquera cette fin de semaine 90 ans de commerce, une aventure familiale qui n’a pas fini d’étonner.

La boutique spécialisée en appareils photographiques et en caméras vidéo profitera des festivités pour offrir à sa clientèle la possibilité de rencontrer 10 fournisseurs de diverses technologies en audio-vidéo sous sa tente de 12 mètres carrés du 6 au 8 juillet.

«Nous rapprocher de notre clientèle a toujours été notre priorité. C’est pourquoi nous voulons inviter les gens à venir poser leurs questions à nos fournisseurs», affirme Stéphane Desforges, directeur du marketing chez Lozeau.

De nouveaux appareils réflexes seront bien entendu présentés, mais aussi des innovations qui repoussent désormais la prise d’images, tels que les drones.

«La recherche et le développement c’est mon dada. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous nous déplaçons chaque année au Consumer Electronics Show à Las Vegas, ce grand salon des nouvelles technologies, afin d’y découvrir les prochaines tendances», souligne M. Desforges.

D’ailleurs celui-ci ne s’inquiète pas de l’ubiquité des téléphones intelligents, qui permettent maintenant à tout et chacun de prendre des photos d’une qualité de plus en plus accrue.

«Désormais, on estime que 5 images sur 10 sont prises avec les cellulaires. C’est certain que cela a changé le monde de la photographie. Qui aurait cru il y dix ans que nous serions portés à offrir des ateliers photos avec cellulaire, pourtant c’est désormais le cas. Toutefois, je suis convaincu que les appareils réflexes et leurs utilisateurs sont là pour rester», insiste le directeur du marketing.

Une histoire de famille

C’est en 1927 que Léo Laurent Lozeau fonde le magasin L.L. Lozeau, alors spécialisé en finition de photos et en photographie de mariage. Dès 1940, la vente d’appareils photo vient s’ajouter aux services offerts par le commerce.

La fille du fondateur, Lise Lozeau, se joint en 1964 à ses parents au sein de l’entreprise, assurant ainsi la relève.

La deuxième génération prend les rênes de l’entreprise en 1973 : monsieur et madame Lozeau laissent la direction de l’entreprise à leur fille, Lise, et son conjoint, Jean Simard. L’entreprise fait l’acquisition, en 1979, du premier laboratoire de finition photo 1 heure pour le développement et l’impression de films en couleurs au Canada.

L’année 1993 voit l’entrée de la troisième génération dans l’entreprise avec l’arrivée de Manon et Stéphane Simard.

Lozeau s’installe en 2004 dans une nouvelle bâtisse. L’établissement représente maintenant la plus grande surface de vente en produits photographiques au Québec.

En septembre 2013, Lozeau inaugure son nouvel espace vidéo pro & Location situé au 6235 St-Hubert.

En 2014, les drones atterrissent sur les tablettes, annonçant le futur de la prise d’images.